Sánchez i les autonomies acorden finançament per acollir refugiats i rebaixar el preu de l'energia

Un conflicte que corre el risc de "cronificar-se"

El president del govern espanyol,, surt de laamb el suport de les autonomies per gestionar les conseqüències del conflicte a Ucraïna en tres derivades: l', lasobre la ciutadania de l'Estat i el posicionament internacional davant la guerra. En una trobada en la qual "excepcionalment" també hi ha assistit el president de la Generalitat,, les comunitats han tancat files al voltant d'un document que recull el compromís de comptar amb elper acollir els refugiats ucraïnesos i impulsar mesures peri les matèries primeres.Quatre són els acords que han estat rubricats a la conferència de presidents. El primer, remar conjuntament perquè al proper Consell Europeu s'adoptin mesures per rebaixar eli que aquest repercuteixi en el cost que té per al consumidor. Sánchez ja ha proposat que es deslliguidel de l'electricitat. El segon dels acords emplaça les autonomies a executar els fons europeus per garantir creixement i creació d'ocupació. "És essencialpartidistes i aprofitar al màxim l'oportunitat perquè els fons arribin de veritat a tots els racons del país", recull el text aprovat.El tercer dels acords és l'dels refugiats ucraïnesos, de tal manera que es canalitzi "l'onada de solidaritat" que hi ha hagut a l'Estat. "S'habilitaran mitjans de finançament per fer front als costos", s'explicita. Per últim, es posarà en marxa una les conseqüències que la guerra tingui sobre Espanya. Un pla que, s'especifica, serà "obert i dinàmic" en funció de com evolucioni el diàleg i els acords entre el govern espanyol i les autonomies.A l'inici de la conferència,ja ha avançat a tots els representants autonòmics que comptaran amb els recursos necessaris per atendre els refugiats ucraïnesos i que la intenció del seu govern ésdels sectors afectats per la. Les dues mesures estan en sintonia amb algunes de la vintena de propostes que portava sota el braç el president de la Generalitat,, que ha plantejat un fons extraordinari d'acollida i que s'intervingui perquè elpugui fer front a l'escalada de preus de leso bé que s'atorguindavant de l'increment tant de matèries primeres com delsSánchez ha preparat els presidents autonòmics per a un conflicte que es preveu "llarg" i que, amb totes les derivades econòmiques i socials que això implica per a la resta de països d'Europa. La urgència, però, és atendre tant a les persones que han fugit d'Ucraïna com la derivada econòmica que està tenint el conflicte a l'Estat. Ha confirmat queacollirà un dels tres grans centres d'acollida de refugiats -juntament amb- i ha dit que estudien obrir-ne un quart a. El president de l'executiu espanyol ha concretat que hi had'acollida del sistema estatal gestionat pel govern espanyol iEn matèria econòmica, a més de plantejar la baixada d'impostos als sectors afectats - no s'han concretat quins-, Sánchez ha explicat que es"d'acord amb la nova realitat econòmica de la guerra i la sortida de la pandèmia". També es posaran en marxa, una acció per la qual ha demanat celeritat a les autonomies en l'intercanvi d'informació. També s'enviarà un paquet d'ajuda humanitària de 23 milions d'euros, el major enviament que ha fet un sol país.Pel que fa a l'àmbit energètic, Sánchez ha posat sobre la taula les, d'i lcom a solució a la dependència energètica de. En aquest sentit, el president Aragonès ha defensat que es reprengui el projecte del gasoducte Midcat sempre i quan aquest serveixi per al transport d'hidrogen verd. Sánchez també ha demanat als presidents autonòmics que li donin suport en el desenvolupament de la seva proposta per deslligar el preu de l'electricitat del del gas. També ha reclamat a les comunitats autònomes que s'acceleri l'execució dels fons relatius al desplegament de les energies renovables, l'eficiència energètica i la rehabilitació d'habitatges, especialment abans del pròxim hivern, per augmentar l'autonomia energètica.Pel que fa a l'àmbit alimentari, el president del govern espanyol ha proposat que Europa busqui mercats alternatius i es garanteixinper als fertilitzants iper als sectors afectats. Amb aquesta finalitat, el govern espanyol reduirà tambéi els procediments per a l'execució delsi desenvolupament d'energies renovables. Finalment, pel que fa a ciberseguretat, el Govern ha assegurat que reforçarà la cooperació i la col·laboració amb les autonomies i aprovarà una

Declaració de La Palma by Naciodigital on Scribd

