Prop de 2,7 milions de persones han fugit d'Ucraïna des que va començar la guerra

han fugit d'Ucraïna des de l'inici de la invasió russa el 24 de febrer, segons dades de l'(ACNUR). La majoria, més d'1,6 milions, són a Polònia, que és el país que més ucraïnesos està rebent. L'ACNUR n'ha registrat 246.206 a, 195.980 ai 84.671 a. Fora de la UE,n'ha rebut 104.929. També n'hi ha 105.897 que han viatjat fins ai 938 aMolts d'aquests refugiats provenen d'indrets ja en control de l'exèrcit rus, com la ciutat de, al sud d'Ucraïna i a mig camí entre–ja conquerida per Rússia– i Mariúpol –que encara resisteix un cruent setge–. El president ucraïnès,ja va exigir ahir dissabte l'alliberament de l'alcalde de Melitòpol,, detingut per les forces russes en capturar la ciutat. Avui s'hi han sumat el president del Consell Europeu, Charles Michel, i l'alt representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors,Michel ha denunciat el "bombardeig indiscriminat sobre civils" i el "segrest" del batlle de Melitòpol i també del de. "Són una violació descarada de la llei internacional", ha assegurat. Borrell també ha condemnat "fermament" la situació d'ambdós alcaldes i ho ha considerat "un altre atac a les institucions democràtiques d'Ucraïna i un intent d'establir estructures governamentals alternatives il·legítimes".Paral·lelament, les autoritats ucraïneses han informat de la mort d'un periodista nord-americà atacat per l'exèrcit rus a Irpín, a tocar de Kíiv. Es tracta de, que havia treballat en el passat amb The New York Times i que duia una acreditació d'aquest diari, tot i que el rotatiu ha aclarit que no era a Ucraïna treballant per a ells. Segons fonts ucraïneses, ha rebut els trets de les tropes russes quan enregistrava un grup de persones que fugien de la capital. Originari de Tennessee, tenia 51 anys.​​​​​

