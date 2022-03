Hackegen el Twitter de la Casa Reial perquè segueixi a Zelenski

Altres notícies que et poden interessar

El compte dede laha patit un hackeig que ha comportat que segueixi al president ucraïnès,. Tal com ha explicat la insitució, s'ha produït una "intromisió cibernètica que ha manipulat un seguiment fals" al compte del màxim mandatari del país envait perSegons han detallat des de la casa del rei, un cop detectada la "", ha estat solucionada i s'ha recuperat la normalitat del compte a la xarxa social, que ja no segueix Zelenski. I és que la Casa Reial només segueix aa Twitter, i la gran majoria són institucions europees i espanyoles, premisi famílies reials d'altres països.El reiva fer aquest dissabte una crida a la solidaritat i la unitat amb. "Ens recorda els pitjors temps passats", va assegurar en una intervenció des deen el marc previ a la conferència de presidents d'aquest diumenge. A parer del rei, el futur del món està "molt lligat" a la crisi a Ucraïna, que va garantir el suport espanyol al país envaït de la mà delsper "fer gran la casa comuna" que comparteixen.Felip VI va recordar que en un inici la trobada dels caps d'executiu de totes les comunitats autònomes es va haver de posposar per l'esclat del conflicte i va assegurar que "serà per sempre un dia marcat a la memòria per l'inici d'una guerra sense justificació, contra la carta de drets de lesi que representa una clara violació del".​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor