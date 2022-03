Mor un periodista en un tiroteig a prop de Kíiv

American journalist shot dead in Ukraine by Russian troops. Brent Renaud was working as a freelancer for the New York Times. pic.twitter.com/KFzFA1InWH — Mike Sington (@MikeSington) March 13, 2022

Response from a New York Times spokesperson in regard to the death of Brent Renaud in Ukraine. pic.twitter.com/K11eW685yr — NYTimes Communications (@NYTimesPR) March 13, 2022

Altres notícies que et poden interessar

Elque està duent a termesobre la capital d'Ucraïna,, i que en les últimes hores s'està incrementant, ha portat laen el conflicte. Es tracta del càmeraque estava cobrint els atacs a la província d'Irpin, a menys de 30 quilòmetres de Kíiv, segons informa la policia ucraïnesa i mitjans locals.També haelque, indirectament s'hi ha vist involucrat, ja que Renaud, tal com s'ha difós a través de les xarxes socials, duia unad'aquest mitja de comunicació. El diari, però, en un missatge ha matisat que el professionali que no treballava a Ucraïna per a ells.Aquesta és lad'un informador des de l'esclat de la guerra -la matinada del 24 de febrer- que es coneix. La el càmera del canal Kiev Live TV i que també treballava per a l'agència EFE. Va perdre la vida en ela Kíiv del passat 1 de març. Va ser una de les cinc persones que va morir, tal com va precisar el servei estatal d'emergències., en un informe d'aquesta setmana -fins al dia 9 de març-, havia notificatper impacte de bales o projectils, a més, de diversos atacs als professionals que informen de la guerra. Des de l'ONG s'ha instat el compliment de lesper "garantir la seguretat dels reporters sobre el terreny", i a la vegada, ha demanat als treballadors desplaçats​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor