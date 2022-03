El missatge reivindicatiu del Barça després aconseguir el títol de lliga

🏆 CAMPIONES DE LLIGA 21/22!

Maneta al Madrid i campiones. Els'ha proclamataquest diumenge davant dela l'estadi. La victòria de la Reial Societat ahir obligava les blaugrana a guanyar avui les blanques si volien ser campiones a casa. Les des'han imposat per 5 a 0 en un partit on han dominat clarament, si bé els gols no han arribat fins al final de la primera part. La victòria i l'entrega del títol de lliga l'han pogut veure en directe 5.430 persones, und'assistència al Johann malgrat la pluja. Ésde la història de Barça femení, la tercera consecutiva i a falta de sis jornades pel final del campionat.Un cop les jugadores han rebut la copa, el Barça ha publicat un missatge a les xarxes socials sota el títol "". "Aquest triomf no és només nostre. És de totes. Tan important és que alcem títols com que alcem les nostres rivals. Celebrem totes les victòries perquè gràcies a la lluita de cadascuna, les càmeres ens enfoquen i les entrades volen. I encara que estadis, colors i escuts ens separin, ens uneix quelcom molt més gran", diu el missatge.Després d'una primera part de domini sense encert, el primer gol ha arribat després d'una acció afortunada d', l'actual Pilota d'Or, pocs minuts abans d'acabar la primera part. El seu xut des de la frontal ha rebotat contra una jugadora del Madrid, que ha desviat la pilota i ha entrat a l'esquerra de la portera blanca. Tres minuts després, la mateixa Putellas ha culminat una bona jugada de l'equip català amb un fort xut des de dins de l'àrea, impossible per a la portera del Madrid. El Johann ha acomiadat les jugadores amb crits de "campiones" després dels primers 45 minuts. Recupereu els gols a continuació:La segona part ha seguit la tònica de la primera, amb domini blaugrana.ha fet un gran gol després d'un xut per l'escaire i el quart gol, en pròpia porteria, ha arribat al minut 24 després d'una centrada deEl Madrid ha tingut oportunitats per fer el gol de l'honor, però ha topat amb la portera. El Barça ha continuat atacant i al minut 83 ha marcat, després d'una bona jugada de Putellas. Durant el segon temps ha sortit el sol i el Johann ha estat una festa, amb crits de "campiones" i "madridista qui no boti".Les blaugrana han guanyat avui el segon títol de la temporada, després de la. L'objectiu de la temporada és aconseguir el: revalidant el títol de lai laaconseguides l'any passat. De moment, les jugadores tenen marcat al calendari el partit del 30 de març, quan jugaran les semifinals de Champions també contra el Madrid, al, i on s'espera poder aconseguir el rècord d'assistència en un partit de futbol femení. Les entrades estan exhaurides.

