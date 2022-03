La pluja s'instal·la a Catalunya

#ProteccioCivil de la Generalitat activa en ALERTA el pla #Ventcat per fort vent dilluns 🌬🌬



✅ Es manté també en alerta el pla #Inuncat per fort onatge al litoral nord



NOTA PREMSA 👇https://t.co/dW5rMN91ei pic.twitter.com/h526XX1mW2 — Protecció civil (@emergenciescat) March 13, 2022

Més de 100 mm a l'Empordà

La setmana vinent continuarà la precipitació. Aquest és el pronòstic a mitjà termini. pic.twitter.com/TxbrIEUqz6 — Meteocat (@meteocat) March 12, 2022

Lesque estanCatalunya al llarg del cap de setmanad'una forma també generalitzada, després de diversos mesos sense que es visquessin aquests episodis de precipitacions, i poden venir. Tot i així, aquesti clarianes que aigua, després del pas d'un front ràpid que ha pentinat bona part del país al matí.Igual que aquest dissabte els ruixats han avançat d'oest a est i, a partir del migdia i de cara a la tarda d'aquest diumenge quedaran, segons les previsions fetes pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). A l'àrea litoral seguirà eli des de Protecció Civil s'ha demanat a la poblaciói en les activitats que es duguin a terme a prop de la costa.Ladonarà pas enamb una pertorbació que, aquesta vegada,i s'espera s'estengui arreu. Ho farà ambque pot arribar a, és per això que Protecció Civil ha activat, en fase d'alerta, el pla Ventcat, amb avisos a pràcticament tot el territori, encara que serà especialment intens al Camp de Tarragona i el seu voltant i una part de la Catalunya Central.A partir de dimecres, després d'unamb estones de sol i núvols, s'espera, que poden seri que també faran que hi hagi mala mar. Es tracta del rastre de la, el nom amb el qual l'han batejat l’Institut Portuguès de la Mar i l’Atmosfera (IPMA) i l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), perquè entrarà pel golf de Cadis i s'anirà estenent per diferents parts de la península ibèrica durant la setmana, així com les illes Canàries i les Balears.Aquestestà sent especialmentamb els nord-est del país, concretament a, on des de divendres i fins aquest diumenge, s'han recollit: 137 al Pantà de Darnius - Boadella i 132 a Navata, a més, 108 a Verges i 103 a Roses, entre d'altres ubicacions.Així mateix, alhan tingutlitres per metre quadrat. Unes xifres que segurament variaran durant la setmana, a partir de la segona part, ambi que farà que hi hagi un

