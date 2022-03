Menys de 1.000 ingressats per Covid als hospitals catalans

CONTAGIS 2.455.811 (+1.166) INGRESSATS 9.85 (-57) UCI 134 (-4) DEFUNCIONS 26.746 (=) Rt 1 (-0,03) REBROT EPG 614 (-29)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.487.221 (+442) DOSI 2 5.848.888 (+5.063) Actualització: 13/03/2022

7.608 vacunes en les darreres 24 hores

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.485.829 (+357) 87,9% (+0,1) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.313.686 (+7.225) 86,4% (+0,1) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 36.790 (-2.811)



















Actualització: 10/03/2022 TERCERES DOSIS 3.252.096 (+9.743) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.870.615 Dosis Moderna/Lonza: 4.710.804

Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.869 Dosis Janssen: 349.245 Actualització: 07/03/2022

Altres notícies que et poden interessar

Catalunya baixa aquest diumenge del miler d'ingressats per covid. En concret se situa en 985 hospitalitzats, 57 menys que fa 24 hores. El Departament de Salut ha declarat 4 crítics menys a l'UCI, amb un total de 134. En paral·lel, els nous casos confirmats per PCR o TA són 1.166, amb un global de 2.372.974 des de l'inici de la pandèmia. L'Rt baixa tres centèsimes, fins a 1, mentre que el risc de rebrot disminueix fins a 614 (-29). No s'ha declarat cap mort en les últimes hores i la xifra es manté en 26.746 defuncions. L'11,27% de les proves ha donat positiu l'última setmana. La incidència acumulada a 14 dies baixa de 648,81 a 635,92 i la de 7 dies ho fa de 319,61 a 305,42. Els CAP van atendre dissabte 1.450 visites sobre covid.Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, que incorporen també els TAR d'autodiagnòstic domiciliari registrat pels CAP, en l'últim període se n'han notificat 23.908, un nombre inferior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 25.872. La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 39,79 anys. Durant l'última setmana analitzada (del 2 al 8 de març), s'han fet 74.320 PCR i 97.546 tests d'antígens, dels quals l'11,27% han donat positiu.En el càlcul de la positivitat, Salut no hi compta els TAR d'autodiagnòstic, ja que majoritàriament es registren només quan són positius i no quan són negatius. Ara bé, aquests positius sí que sumen com a casos i com a proves fetes. Des de l'inici de la pandèmia s'han detectat, 2.456.166, dels quals 2.372.974 per PCR/TA.Pel que fa a les morts, la xifra total és de 26.746 des de l'inici de la pandèmia, cap més en les últimes hores. Entre el 3 i el 9 de març s'han declarat 69 morts, la setmana anterior se'n van declarar 73. En l'últim interval han estat ingressades a l'hospital 1.065 persones; la setmana del 24 de febrer al 2 de març n'hi havia 1.270.Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 54.295 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 104 més. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 57.847. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 9.807 persones.Des de l'inici de la pandèmia, s'han administrat 6.487.221 primeres dosis de la vacuna i 5.848.888 segones dosis, 442 i 5.063 més, respectivament, respecte a l'última actualització. En paral·lel, s'han administrat 3.268.572 terceres dosis, 2.103 més respecte a l'última actualització, i la pauta completa arriba a un total de 6.327.107 persones, fet que representa el 79,1% de la població. A més, el 46,5% ja estan vacunats amb la dosi de reforç, que inclou la tercera dosi o la segona en el cas de les persones vacunades amb Janssen (monodosi) i aquelles persones que han passat la covid i també van rebre una única punxada.Per franges d'edat, tenen la dosi de reforç el 88,7% dels ciutadans de 80 anys o més; el 87,1% dels de 70 a 79 anys; el 81,1% dels de 66 a 69; el 76,2% dels de 60 a 65 anys; el 62,2% dels de 50 a 59; el 48,8% dels de 45 a 49 anys; el 39,7% dels de 40 a 44 anys; el 28,3% dels de 35 a 39 anys; el 23,8% dels de 30 a 34; el 17,7% dels de 20 a 29, i el 5,9% dels que tenen entre 16 i 19 anys.Per sota d'aquesta edat, el 68,4% dels nens de 12 a 15 anys tenen la pauta completa, pel 22% dels petits de 5 a 11 anys. En aquesta última franja, el 42,7% té la primera dosi.​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor