Mor un motorista de 47 anys en un accident a Sant Pere de Ribes

Un motorista ha mort aquesta matinada de diumenge després d'accidentar-se a Sant Pere de Ribes (Garraf), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre s'ha rebut a les 03.56 hores al quilòmetre 10 de la B-211, a tocar de la urbanització Vallpineda. Per causes que encara s'estan investigant, el motorista hauria caigut a la via i ha mort. La víctima és J. G .R., de 47 anys i veí de Sitges.Arran de la incidència, s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i quatre unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta víctima, ja són 30 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 3 de les quals motoristes.

