Junqueras dona per «segur» que hi haurà negociació per a la independència

Vilalta avisa que negociar no és "renunciar"

Com queda el full de ruta d'ERC?

Mentre el president de la Generalitat,posa en pràctica el "principi de realitat" a l'hora de defensar una negociació amb l'Estat no exempt d'"esgarrinxades" assegut aquest diumenge a la conferència de presidents autonòmics , el líder d'ERC,, ha entonat la veu de l'èpica aquest diumenge donant perque hi haurà. Convalescent d'una operació d'un tumor benigne al genoll i crossa en mà, el president republicà ha advertit, davant l'atenta mirada de dirigents dea la primera fila de la conferència política de l'Hospitalet de Llobregat, que la negociació es produirà, ja sigui a lao, si no prospera, amb lao pel repartiment d'actius i de passius de laEs tracta d'un missatge amb dos principals receptors: per una banda, al sector de l'independentisme -Junts i la CUP- que critica i menysté una taula de negociació amb grans dificultats per avançar; i, per l'altra, a una qui adverteix que seure a negociar no significa que s'hagi abandonat l'. "defensar els nostres principis en tots els àmbits on tinguem l'oportunitat. La negociació hi serà segur, encara que només sigui per decidir el repartiment dels actius i dels passius entre la República naixent i el Regne d'Espanya", ha advertit.Junqueras ha volgut transmetre a la militància republicana que l'horitzó d'aquesta independènciacom alguns poden considerar si es compara amb els reptes que s'han hagut d'assumir en un passat marcat pelaliat amb eli el. "El repte al qual ara ens enfrontem és infinitamentque el repte al qual es van enfrontar els que ens han precedit", ha assegurat. I aquest és l'argument força pel qual ha demanat que, per molt difícil que pugui semblar, no s'abandoni l'objectiu de la independència i es treballi per enfortir-lo. "el camí de la llibertat, de la justícia social. D'una República lliure i d'un camí cap a la independència com a expressió democràtica de la plenitud dels drets civils, polítics i socials de la nostra societat", ha defensat.En el conclave en què s'ha consagrat l'aposta per la taula de diàleg, el líder d'ERC ha volgut posar en alerta aquells que "de vegades obliden" que hi ha un conflicte polític per l'i l; però també als queque Catalunya està formada per una ciutadania diversa amb problemes quotidians. "La República ésdels", ha insistit. Una manera de reivindicar, un cop més, que l'eix nacional i l'eix social han d'anar de la mà del projecte republicà. És en el terreny dels drets, quan es parla de lluita antirepressiva, d'amnistia, de dret a vot, ha subratllat Junqueras, que el moviment independentista trobaa laAbans de la intervenció de Junqueras, l'encarregada de dirigir-se a la militància ha estat, secretària general adjunta d'ERC, que ha insistit en la consecució de la "unitat estratègica" -no confondre amb la "uniformitat"- com a principal fita per recuperar la iniciativa, sempre en base als conceptes d'autodeterminació amnistia. "La persecució no servirà pel que volien que servís.. Per això continuarem lluitant per totes les vies democràtiques per aconseguir la República catalana, malgrat la seva repressió", ha remarcat.La dirigent d'ERC ha situat l'autodeterminació com la "millor solució democràtica" al conflicte existent. "Qui té por de la democràcia? Vam posar les urnes icom faci falta", ha apuntat Vilalta. Per "guanyar" l'autodeterminació i l'amnistia, ha indicat, la "millor via" és el procés de negociació amb l'Estat. "Les vegades que faci falta, ho repetirem. Ara mateix, és la millor per confrontar democràticament les nostres idees, que són les del conjunt del país", ha remarcat la portaveu del partit. Negociar, ha dit, no és "renunciar". "Si hem arribat fins aquí és per guanyar. Tenim la força del consens i de la raó, per aixòen una taula de negociació", ha insistit la dirigent republicana, que ha indicat que no s'ha de "desmerèixer" aquesta oportunitat, que segons ella s'ha "d'aprofitar".La negociació, ha dit, ha fet que el conflicte ja no sigui un "afer intern". "Volem poder aprofitar aquesta oportunitat, volem que funcioni. I defensem que aquestes converses han d'anar acompanyades de", ha insistit Vilalta, que també ha defensat la construcció "d'alternatives". "Que ningú s'equivoqui: aquí ningú renuncia a cap instrument democràtic per aconseguir els nostres objectius", ha indicat la portaveu de la formació. L'acumulació de forces, una idea que ha estat -segons ella- "ridiculitzada", ha de servir per "anar més ràpid". Dos elements, ha indicat, "ajuden" al context:-dret a decidir i fi de la repressió, però també la supressió d'una monarquia "arcaica i corrupta"-; i també lesdes del Govern liderat per Pere Aragonès.Les bases d'ERC han beneït amb un 97,2% del suport (669 vots a favor, 7 en contra i 12 en blanc) el full de ruta que encimbella unaamb l'Estat que transiti en paral·lel a unades de la Generalitat. Però la militància també va demanar contrapartides a aquest tancament de files amb l'aposta per unaque ha anat perdent prioritat en l'agenda de la Moncloa i que no avança de forma significativa, situació que alimenta les crítiques de. Via esmenes al document aprovat aquest diumenge a la conferència nacional s'ha introduït la petició desobre la taula de negociació amb l'Estat, que la cúpula s'ha compromès a assumir: unque es compleixi, unaclara de negociació i unNo es tracta d'una exigència menor, tenint present que no només depenen de la voluntat de la part catalana. La taula ha estat sotmesa constantment ai canvis de dates per situacions imprevistes com la pandèmia, peli, també, per laentre els socis de Govern -Junts continua sense participar-hi amb una delegació de consellers. Però tampoc és senzill concretar-ne la metodologia amb dos punts de partida completament antagònics, els que plantegen, que aposta per l'autodeterminació i l'amnistia.La distància continua sent tan gran que, a hores d'ara, la tercera reunió de la taula, encara pendent de fixar, s'està treballant en base a un possible mínim comú denominador sobre la protecció del català, com va avançar NacióDigital. La defensa del català i el seu "reconeixement" ha estat objecte de debat en els contactes, que han estat periòdics en els últims mesos, amb desplaçaments de membres del Govern a. La recerca d'acords, que no suposen un estadi final en la resolució del conflicte, és assumit pels negociadors com una manera deMés enllà d'afermar l'esquelet de l'instrument de negociació amb l'Estat, la militància també ha introduït matisos a l'alternativa de lai el, que el full de ruta inclou però sense determinar-ne la forma -ha assegurat que l'1-O ha de servir de guia- ni definir-ne el moment en què s'hauria de produir. El text final inclou que, en cas d'emprendre de nou aquest sender per fer possible l'autodeterminació, "s'apel·larà a organismes externs", com ara la, elo l'

