Aragonès evita la foto amb el rei en la conferència de presidents autonòmics

El president de la Generalitat,, ha esquivat aquest diumenge la fotografia amb el reien l'arrencada de la conferència de líders autonòmics celebrada a l'illa canària de la Palma. No és la primera vegada, des que és al càrrec, que Aragonès esquiva una fotografia oficial amb el monarca, com ja va passar a la inauguració delde fa tan sols dues setmanes, tot i que després acabessin compartint taula. Abans d'arrencar la trobada, el president ha indicat que la presència catalana en aquesta conferència de líders autonòmics -la Generalitat no hi era físicament des del 2012, encara en l'etapa d'- s'explica per la voluntat de "col·laborar" en la resolució de la crisi oberta a, i que això no fa menys independentista l'aposta política de llarg abast que té el Govern.El Govern va fer públiques ahir lesque Aragonès traslladarà al president del govern espanyol,-una vintena-, que passen per facilitar l'acollida dels, la protecció del teixit econòmics i les llars vulnerables delsdel conflicte, i accions per pal·liar l'. Entre d'altres mesures immediates, la Generalitat plantejarà a la Moncloa la creació d'unque faciliti l'acollida dels ciutadans d'Ucraïna que han fugit després de la invasió, que ja es compten per milions i comencen a disgregar-se.En la carta que Aragonès va enviar dijous a Sánchez, el president de la Generalitat recalcava que Catalunya sempre ha estat ". Els albergs de la Generalitat estan a disposició dels desplaçats per "tant temps com sigui necessari", va apuntar Aragonès, que sol·licita que laen matèria humanitària permeti una resposta "" i "" a les urgències derivades de la guerra. Des que va arrencar el conflicte, més de-sobretot dones i nens- han sortit d'Ucraïna per fugir de la guerra.Més enllà del fons extraordinari, el Govern reclamarà aquest diumenge que s’agilitzin els tràmits per poder, facilitar als refugiats la connectivitat amb les seves famílies amb un dispositiu mòbil amb connexió il·limitada, i que quedi garantit un entorn segur i la preservació dels drets dels menors no acompanyats. També que sigui respectada la capacitat de la Generalitat de vehicular directament les sevesque operen a Ucraïna.En el paquet de mesures per fer front a l’emergència energètica, Aragonès posarà sobre la taula la necessitat de fixaro bé demanar al Consell Europeu que es deslligui el preu de l’electricitat del del gas, en la línia del que ja es va apuntar a la reunió a Versalles de divendres. També plantejaràsobre l’energia perquè repercuteixi en el preu final del consumidor, i que es controli i gestioni públicament i de forma temporal les hidroelèctriques. Per reduir l’impacte que la crisi energètica tindrà en el sector del transport, les propostes passen en reduir la pressió impositiva sobre elsi cobrir amb unper evitar que repercuteixi en els viatgers.​​​​​

