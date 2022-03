Vídeo | Impactant vídeo de les autoritats ucraïneses per conscienciar Europa del perill dels bombardejos

Laterritori ucraïnès ha motivat que, tant des del govern que lidera Volodímir Zelenski com des de la ciutadania repartida arreu del món,en el conflicte. Mesures com ara,o cedirper contrarestar els atacs de Rússia. En l'altra guerra, la mediàtica, l'executiu ucraïnès ha difós un vídeo en quèUna recreació feta pel Ministeri de Defensa i que s'ha viralitzat per les xarxes socials. En el vídeo, de menys d'un minut, apareix el que seria unafent-se una fotografia amb la icònicadel moment. També hi haque deixen anarUna altra imatge, en la qual s'identifica la, s'aprecienper les bombes i el, amb el so deque podrien ser perfectament les criatures d'Ucraïna.Al final, del vídeo, quatre missatges molt clars: "Penseu siLluitarem fins al final. Doneu-nos l'oportunitat de viure". I continua, "tanqueu l'espai aeri d'Ucraïna o doneu-nos caces aeris" i remata,, amb la firma de Zelenski.

