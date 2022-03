Salut preveu que entre 35 i 40 CAP recullin mostres per controlar la Covid a partir d'abril

Altres notícies que et poden interessar

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha explicat aquest diumenge que entre 35 i 40 CAP recolliran a partir d'abril mostres de pacients que tinguin símptomes a les vies respiratòries per tal de monitoritzar la covid a Catalunya, igual que altres virus.Serà un seguiment com el que es fa de la grip però "molt més reforçat", ha explicat a Catalunya Ràdio. Amb aquesta recollida de frotis s'arribarà a una mostra del 10% de la ciutadania. A més, els hospitals seqüenciaran els casos més greus, els dels ingressats a l'UCI, i també hi haurà vigilància de les aigües residuals. A partir de totes aquestes dades es faran models predictius.Pel que fa a la mascareta en interiors, Argimon ha demanat un cop més deixar d'utilitzar-la ja a les escoles de forma gradual. Ha explicat que en altres països, com Andorra, s'ha retirat fa tres setmanes i no han tingut ni un sol rebrot als centres educatius. Salut trasllada la qüestió cada setmana en el marc del Consell Interterritorial però la resposta és que no hi ha consens.Sobre la quarta dosi de la vacuna, ha dit que no és descartable en les persones més vulnerables, i l'ha situada a la tardor.​​​​​​

