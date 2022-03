Mercè Rosich, nova presidenta de la Federació Catalana d'Atletisme

L'expresidenta del, ha estat escollida aquest dissabte nova presidenta de la. A l'assemblea, que s'ha celebrat a la Sala d'Actes de l'Edifici Docent del Consell Català de l'Esport d'Esplugues de Llobregat, ha rebut 53 vots, per 32 que s'ha emportat el fins ara presidentTambé hi ha hagut un vot nul. El seu eslògan de campanya ha estat Per una federació amb impuls. Serà laque presideix aquesta federació.Mercè Rosich, psicòloga de professió, porta 50 anys al Club Atlètic Manresa, com a atleta, com a entrenadora, com a directiva i com a presidenta. El març de 2018, a les passades eleccions federatives, ja va optar a la presidència contra el mateix candidat i, a l'assemblea de la federació que va aplegar la representació de 80 clubs, tot i que n'hi van faltar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor