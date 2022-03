Uns 13.000 ucraïnesos han pogut ser evacuats a través de corredors humanitaris aquest dissabte

Altres notícies que et poden interessar

Uns 13.000 ucraïnesos han pogut ser evacuats a través deaquest dissabte, segons ha informat aquest vespre la viceprimera ministra ucraïnesa,. Aquesta xifra és de gairebé el doble que la registrada el divendres. De totes maneres, el corredor que més ha fallat ha estat el de, d'on assegura que ningú ha pogut abandonar la ciutat, i ha acusat les tropes russes "d'obstrucció".D'altra banda, l'(IAEA) ha explicat que Ucraïna els ha informat que Rússia planeja controlar de manera permanent la planta nuclear de Zaporizhia. Des de la corporació nuclear estatal de la Federació Russa,, s'ha negat aquesta intenció.Segons l'IAEA, Rússia els ha explicat que el personal ucraïnès a la planta està gestionant les centrals dei de, mentre que "els experts russos proporcionen assistència consultiva". El director general de l'AIEA, Rafael Mariano Grossi, ha assegurat que la situació "contravé clarament un dels pilars indispensables de la seguretat nuclear", que és que "el personal ha de poder complir amb les seves obligacions de seguretat i tenir capacitat per prendre decisions sense pressions indegudes".Per la seva banda, el president ucraïnès,y, ha quantificat en 1.300 els soldats morts des de l'inici de la guerra. El cap de l'executiu ha assegurat en una roda de premsa aquest migdia que Rússia només podrà aconseguirsi "l'arrasa".Aquest dissabte el president francès,, i el canceller alemany,, han demanat per telèfon un alto al foc al president rus, Vladímir Putin. Segons ha assegurat Macron després de la conversa, Putin "no té intenció de parar la guerra".​​​​​

