Diversos míssils impacten prop del consolat dels Estats Units al nord de l'Iraq

Almenyshan impactat aquesta nit a tocar del ca la ciutat d', al nord deliraquià, a l'. L'atac s'ha produït cap a la una de la matinada (a les deu, hora catalana) i no ha deixat cap víctima mortal però sí que ha provocat grans danys materials a l'edifici de la cadena de la televisió Kurdistan 24. Segons Al-Jazzeera, algun míssil també hauria impactat e l'edifici del nou consolat nord-americà.El periodista de France24ha compartit aquestes imatges de l'atac a través de Twitter:El ministre de Sanitat,, ha explicat que no hi ha ferits ni baixes arran d'aquests impactes, i ha condemnat "enèrgicament" el que considera un "atac terrorista". "Erbil no s'arronsa davant les amenaces, demano a la gent d'Erbil que sigui pacient i segueixi les instruccions dels serveis de seguretat", ha dit Barzanji a través de Facebook.El primer ministre de l'Iraq,, ha dit que aquest atac és "una agressió" al poble iraquià. "Investigarem aquest atac i dissuadirem qualsevol violació de la seguretat de les nostres ciutats i de la nostra gent", ha deixat clar el dirigent iraquià. De moment es desconeix qui és el responsable de l'atac, però alguns mitjans apunten que els míssils haurien pogut ser fabricants a l'Iran i algunes veus apunten que podria estar darrere de l'atac.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor