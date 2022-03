Borrell descarta la zona d'exclusió aèria a Ucraïna: «Seria la Tercera Guerra Mundial»

Altres notícies que et poden interessar

L'alt representant de la UE per a la Política Exterior,, ha descartat establir una zona d'exclusió aèria a Ucraïna com reclama el president del país,, perquè "seria estendre el conflicte a una". En una entrevista a El Periódico ha insistit que tancar l'espai aeri implica "tenir la capacitat i voluntat de fer caure els avions russos que la violin"."Ens movem al límit del que podem fer per tal d'ajudar, sense entrar en una situació dei formar part del conflicte", ha argumentat el cap de la diplomàcia europea. Sobre una hipotètica victòria russa, ha advertit que "s'obriria la porta a la llei de la, en què el més fort pot dominar el més dèbil sense excusa ni raó". Borrell ha garantit que laestà fent "tot el que pot" des de la perspectiva militar i ha recordat que estan facilitant material militar als ucraïnesos, sempre "tenint cura de no estendre la guerra a altres països i evitant una confrontació que pugui derivar en una".Precisament en aquest àmbit, el cap de la diplomàcia europea ha explicat que després que els russos controlessin les centrals nuclears de, l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica el va "tranquil·litzar" davant un possible accident nuclear dient-li que "certament existeix un risc, però que de moment la situació està sota control".En relació amb leseconòmiques que s'està imposant a Rússia, Borrell ha admès que "no tenen capacitat d'aturar la guerra de la nit al dia" però ha remarcat que sí que poden "" l'economia russa. "Li costarà molt car a Rússia", ha assegurat. Pel que fa a les importacions d'russa, ha assegurat que les reduiran "tan ràpid com es pugui", sense entrar en detalls.Davant la petició d'd'entrar a la UE, l'alt representant per a laha subratllat que "ningú ha de donar permís per formar part de la família europea" i ha apuntat que a"no li agrada que pas de l'oblació eslava visqui en un sistema polític amb més llibertat,i prosperitat". Borrell ha denunciat que Rússia està bombardejant Ucraïna "sistemàticament i indiscriminadament destruinti causant un enorme nombre de víctimes".​​​​​

