Manifestació a Barcelona en defensa de l'habitatge: «La regulació del lloguer no es toca»

Prop dede diverses entitats, entre elles lai el, s'han concentrat aquest dissabte en defensa de la llei catalana que limita els preus dels lloguers que ha estat parcialment anul·lada pel. La protesta s'ha fet sota el lema 'La regulació no es toca' per denunciar que "els especuladors han utilitzat els tribunals per fer allò que no van aconseguir al Parlament: tombar la regulació catalana de lloguers".El portaveu del Sindicat de Llogateresha assegurat que la regulació dels preus "ha vingut per quedar-se" perquè és de "sentit comú que ha de tenir topalls". "Cal una nova llei que reguli els lloguers i hi ha diversos fronts oberts i la llei estatal de l'habitatge n'és un", ha reblat.El sindicat critica que la decisió del TC "retalla" el dret a, alhora que "defensa els interessos i els beneficis del lobby immobiliari i dels". Per això, adverteix que "tornaran a regular els lloguers", una fita per a la qual confia tenir el suport dels partits polítics i de les més de 4.000 entitats que el van ajudar a impulsar la llei de lloguer de Catalunya, ara retallada. Aragonès ha criticat que "una vegada més el TC ha esmenat les decisions del Parlament" i que ho ha fet "trepitjant el dret a l'habitatge".A parer del sindicat, "ésque hi hagi una regulació per tal que els llogaters puguin viure amb tranquil·litat". Per aquesta raó ha defensat que "cal una llei nova que reguli el preu" i ha reiterat que el TC "actua fent la feina bruta deli de tots aquells que veuen perillar els seus beneficis quan els nostres drets avancen".També ho veu així, membre de la junta d'. "És un nou atac a la sobirania del Parlament", ha resumit tot assegurant que la retallada del TC és "un atac a la convivència i a la cohesió social". Qui també ha assegurat que ben aviat s'aconseguirà una nova llei que reguli el preu del lloguer ésde la PAH, que ha defensat que ho tornaran a fer "per-què tothom té dret a un habitatge digne".La, que es va aprovar l'any 2020, permetia limitar els preus dels lloguers en barris o ciutats on s'acredités la manca d'habitatge assequible, prèvia declaració del barri o ciutat com a zona de mercat d'habitatge tens. En aquests casos, s'establia un topall que no podia superar en un 10% l'índex de referència de preus de lloguer marcat per la. Segons dades del Sindicat de Llogateres, des que va entrar en vigor se n'han beneficiat més de 160.000 famílies.

