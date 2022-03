​Montserrat inspira una muntanya russa al Japó

La muntanya de Montserrat replicada al Japó Foto: Villa Española de Shima

Laja té una rèplica alen forma d'atracció. El parc temàtic Vila Espanyola de Shima , al sud-est del país, reprodueix alguns dels emblemes més característics de l'estat espanyol i els combina amb espectacles. També hi ha restaurants i botigues.Montserrat no només té una atracció, sinó tres. Hi ha la "", una muntanya russa on les vies que s'enfilen per la rèplica de les emblemàtiques muntanyes del Bages i les travessa a tota velocitat.D'altra banda, s'hi pot trobar el recorregut per la muntanya combinat amb aigua. Al "" es gaudeix de l'atracció a dins d'un tronc i per diverses rampes inundades.I finalment, també hi ha opció per als més menuts: la "". A través d'una salamandra -semblant a la de Gaudí-, els infants poden conèixer la muntanya i referents catalans.

