Unsque estaven de viatge turístic ahan quedat atrapats al país a causa de l'anul·lació del vincle de les seves targetesamb els comptes que tenien a Rússia. Forma part del paquet de sancions imposades pelsper la invasió d'Les autoritats de la regió turística deja han plantejat diverses opcions per resoldre aquest problema que afecta 3.000 russos només en aquesta zona, i a tot el país fins a 7.000. Així, la patronal del turisme de Phuket va proposar divendres permetre als bancs tailandesos accedir al sistema de pagaments rus, al sistema xinèso recórrer a lesLa patronal turística ha indicat, a més, que la suspensió de molts dels vols impedeix també la tornada dels visitants russos. Als 3.000 russos de Phuket caldria sumarmés que no poden tornar al seu país. El desembre del 2021, Rússia va ser la principal nacionalitat turística a Phuket, amb més de 17.000 viatgers. Hi havia una certa tradició de visites russes fins i tot des d'abans de la​​​​​

