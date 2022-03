Rússia estaria preparant un referèndum per crear la República Popular de Kherson

Altres notícies que et poden interessar

estaria preparant unper crear la. Així ho ha assegurat un diputat provincial del territori, que assegura que les tropes rosses estan buscant col·laboració entre els polítics de la zona per dur a terme la votació. Es tracta de seguir l'exemple de les autoproclamades repúbliques de Donetsk iSegons el diputat provincial, els ocupants russos han trucat als membres del consell regional de Kherson, demanant que "estiguin preparats per cooperar". El mateix Khan explica que s'hi ha negat, perquè la creació de la República Popular convertiria Kherson en un "forat sense, nini". "No els doneu veu. No els ajudeu a legitimar una República Popular", ha declarat Khlan en una publicació a Facebook.Les tropes russes van assegurar el 2 de març que tenien el "" de la ciutat de Kherson, mentre que la província del mateix nom està encara patint diversos. El camí d'un suposat referèndum és el mateix que es va seguir a les zones del Donbass, i va servir perquèjustifiqués la invasió russa d'Ucraïna per salvar la seguretat de Donetsk i Lugansk.​​​​​

