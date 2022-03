Aragonès plantejarà a Sánchez que habiliti un fons extraordinari d'acollida a refugiats d'Ucraïna

Altres notícies que et poden interessar

El president de la Generalitat,, va advertir que participaria a la conferència de presidents autonòmics d'aquest diumenge a La Palma si la cimera multilateral, centrada en les conseqüències de la guerra a Ucraïna, es dotava de contingut. El Govern ha fet públic lesque Aragonès traslladarà al president del govern espanyol,-una vintena-, que passen per facilitar l'acollida dels, la protecció del teixit econòmics i les llars vulnerables delsdel conflicte, i accions per pal·liar l'. Entre d'altres mesures immediates, la Generalitat plantejarà a la Moncloa la creació d'unque faciliti l'acollida dels ciutadans d'Ucraïna que han fugit després de la invasió.En la carta que Aragonès va enviar dijous a Sánchez, el president de la Generalitat recalcava que Catalunya sempre ha estat ". Els albergs de la Generalitat estan a disposició dels desplaçats per "tant temps com sigui necessari", va apuntar Aragonès, que sol·licita que laen matèria humanitària permeti una resposta "" i "" a les urgències derivades de la guerra. Des que va arrencar el conflicte, més de-sobretot dones i nens- han sortit d'Ucraïna per fugir de la guerra.Més enllà del fons extraordinari, el Govern reclamarà aquest diumenge que s’agilitzin els tràmits per poder, facilitar als refugiats la connectivitat amb les seves famílies amb un dispositiu mòbil amb connexió il·limitada, i que quedi garantit un entorn segur i la preservació dels drets dels menors no acompanyats. També que sigui respectada la capacitat de la Generalitat de vehicular directament les sevesque operen a Ucraïna.En el paquet de mesures per fer front a l’emergència energètica, Aragonès posarà sobre la taula la necessitat de fixaro bé demanar al Consell Europeu que es deslligui el preu de l’electricitat del del gas, en la línia del que ja es va apuntar a la reunió a Versalles de divendres. També plantejaràsobre l’energia perquè repercuteixi en el preu final del consumidor, i que es controli i gestioni públicament i de forma temporal les hidroelèctriques. Per reduir l’impacte que la crisi energètica tindrà en el sector del transport, les propostes passen en reduir la pressió impositiva sobre elsi cobrir amb unper evitar que repercuteixi en els viatgers durant aquest any.I pel que fa a les propostes per contenir les conseqüències econòmiques que el conflicte provocarà sobre la ciutadania de l’Estat, el president de la Generalitat defensaràper preservar els llocs de treball,i ampliar fins a finals d’any lade llum i gas a les persones vulnerables. En relació amb aquest col·lectiu, també es demanaran descomptes i actualitzacions dels nivells de renda per accedir a bons socials.Una altra de les apostes és quea construiri s’accelerin les inversions per a la transició energètica. Altres mesures passen per intervenir perquè el sector primari pugui fer front a l’escalada dede lesi ampliar els terminis per retornar els préstecs ICO que es van activar durant la pandèmia o bé que s’atorguin ajudes directes davant l’increment dels costos energètics i de matèries primeres.​​​​​

