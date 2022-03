Els errors més comuns quan mires pantalles

Massa hores

Massa a prop

Mala postura

Una pantalla inadequada

Massa brillantor

No parpellejar

Leshan esdevingut unesdel nostre dia a dia. Des del dispositiu més petit, com el telèfon mòbil, fins a l'ordinador de casa o de la feina.Com bé s'ha dit per activa i per passiva, estar massa hores mirant pantalles pot tenir. Però més enllà d'això, també pot alteraro provocar. RAC1 n'ha fet un recull delsper evitar aquests problemes:Laés l'error més obvi de passar massa hores mirant pantalles. És especialment greu en el cas de mòbils i tauletes, ja que fan sobrecarregar els músculs per enfocar la vista.La distància recomanada per mirar la pantalla és d'. Si està més a prop -sobretot 15-20- la vista es cansa més fàcilment i més aviat.Aguantar el mòbil a l'altura d'entre la panxa i el pit és una mala postura. Obliga a mantenir el cap mirant cap avall, cosa que fa tensar la musculatura del coll. Tot plegat provoca una sobrecàrrega o a una contractura muscular, és a dir,Un dels principals errors que es comet és, com per exemple, mirar audiovisuals o escriure llargs correus des de la pantalla del mòbil. Es força la vista de forma innecessària. Si es pot fer en una pantalla més gran, és recomanable prescindir del mòbil.Un dels altres errors més comuns és l'. Aquest fet, a més de provocar cansament a la vista, pot provocar. De fet, mirar una pantalla, com el mòbil, abans d'anar a dormir és una errada molt comuna.Estar-se massa estona mirant fixament la pantalla no és bo, ja que l'ull no parpelleja i hi ha. Tot plegat, acaba perjudicant la

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor