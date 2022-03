La Universitat de les Illes Balears apaga la calefacció pel preu de la llum

Altres notícies que et poden interessar

La(UIB) aturarà laa les seves instal·lacions a partir de dilluns davant la pujada del preu de la. Segons ha explicat la UIB, es tracta d'un pla d'estalvi energètic amb l'objectiu de reduir el consum i el cost de la factura d'electricitat, atesa l'escalada de preus que ha conduït a la Universitat a una situació d'"emergència energètica".Laja ha contactat amb el govern balear, que ha ofert el seu suport i col·laboració per trobar una solució a la problemàtica. El centre ha detallat que el cost de laelèctrica va ser el 2021 de 2,4 milions d'euros, una quantitat superior al milió d'euros que es va pagar el 2020. Així, calcula que el cost per al 2022 podria assolir elsAquesta circumstància, segons la UIB, obliga a adoptar mesures de "" per assegurar que l'activitat acadèmica pugui continuar. Entre altres mesures, s'anul·laran els sistemes dei només es mantindran actius els que siguin imprescindibles per motius de seguretat. Tampoc es podran utilitzar aparells de calefacció individuals.En finalitzar la, es deixaran apagats tots elsque vagin connectats a la xarxa elèctrica. També caldrà apagar el llum de totes les dependències quan no hi hagi ningú. L'exterior del campus també es reduirà a un terç de la capacitat, excepte en llocs sensibles, com la residència universitària. Per contrarestar-ho, s'incrementarà el servei de seguretat al campus.​​​​​

