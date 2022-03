El nou secretariat nacional de la CUP es proposa recuperar «l'entusiasme» de cara a les municipals

Presentació oficial del nou secretariat nacional

El nous'ha proposat recuperar "l'entusiasme" de cara a les És un dels reptes que ha destacat la nova executiva cupaire en el marc de l'acte polític celebrat aquest dissabte a Tarragona. Per aconseguir-ho, s'han marcat enfortir les assemblees locals als diferents municipis i barris catalans. La membre de l'executiva,, ha apuntat que l'independentisme pel qual aposten és "d'arrel popular i rupturista" i per això veuen els municipis com una "primera vàlvula" per transformar la sobirania econòmica actual. Durant el, la formació ha debatut diversos temes com la defensa del territori, l'avanç de l'extrema dreta o les polítiques d'habitatge.Per encarar els pròxims comicis municipals, els cupaires volen treballar per elaborar un programa electoral "capaç de fer front als reptes majúsculs com a societat". La diputada per la CUP a Tarragonaha reiterat la importància de les assemblees locals i territorials. D'altra banda, l'executiva pretén reactivar el nucli assembleari de l'organització. Segons la membre del secretariat nacional, es busca dotar de pes propi el consell polític on hi ha representades totes les assemblees territorials. No és l'únic objectiu marcat per la nova executiva; també destaca una anàlisi de l'organització i el seu pas al, l'encaix de l'activitat telemàtica o la feminització del partit per avançar cap a un "horitzó feminista".Pel que fa a la decisió de presentar-se a futures eleccions europees o estatals, el nou secretariat nacional ha assenyalat que serà la militància qui decidirà el camí que haurà de seguir el partit. Sobre laal president,, Laure Vega ha apuntat que "la CUP ha de ser l'eina més útil possible per al conjunt del poble", traslladant aquesta decisió als debats interns de la formació. A escala tarragonina, la regidoraha fet una valoració positiva de les polítiques d'habitatge instaurades a la ciutat des de l'entrada de la CUP a l'Ajuntament i ha anunciat que pròximament convocaran el consell de l'habitatge.L'acte polític d'aquest dissabte a Tarragona ha servit d'una banda per donar a conèixer públicament la nova executiva de la CUP, l'única candidatura que s'havia presentat per encapçalar el partit i que va obtenir un 85,15% de suports. Des del Teatre Auditori Camp de Mart, Jaume Casals ha assegurat que estan "bastant contents" de la participació que ha participat en el procés, que s'ha acostat al 30%. El nou Secretariat Nacional està integrat per la candidatura col·lectiva de l'exdiputada del Parlament; i les quatre candidatures individuals deParal·lelament, l'acte d'aquest dissabte ha inclòs el Congrés Municipalista de la CUP. Organitzats en onze grups de debat, els participants han tractaal llarg de tot el matí, des de polítiques d'habitatge a l'avanç de l'extrema dreta. Les reunions s'han fet a l'edifici del Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili. Posteriorment, el Teatre Auditori Camp de Mart ha acollit l'acte polític de la formació, on s'han reunit càrrecs electes i membres de la militància anticapitalista. El grup de música Ebri Knight ha estat l'encarregat de posar l'apunt final i musical a la jornada.

