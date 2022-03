Zelenski exigeix a Rússia un alto el foc als corredors humanitaris

79 infants morts

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha lloat aquest dissabte la resistència ucraïnesa davant de la invasió de Rússia i ha assegurat que "és el cop més gran a l'exèrcit rus en dècades". Zelenski ha comparegut per pronunciar un discurs en què ha assegurat que "les pèrdues de les tropes russes són enormes" i que s'estan fent presoners soldats russos "no només sols, sinó en grups". "Des del començament de la invasió, 31 grups batallons tàctics de l'enemic han perdut la seva capacitat de combat", ha relatat, i ha xifrat en "gairebé 60 avions, més de 80 helicòpters, 360 carros de combat i 1.205 vehicles armats els recursos destruïts a l'exèrcit rus.El discurs de Zelenski arriba quan les forces russes s'abraonen sobre la capital d'Ucraïna i estiguin acumulant forces a menys de 25 quilòmetres del centre de Kíiv. Rússia ha aconseguit conquerir pràcticament tot el flanc fronterer entre ambdós països, amb l'excepció del nord de la província de Sumi i del nord de Donestk. Tampoc ha caigut la ciutat de Khàrkiv, la segona més poblada d'Ucraïna i que ha rebut forts atacs des del principi de la guerra. On sí han avançat els russos és al sud, des de la península de Crimea, i ja controlen bona part de la província de Kherson, amb la seva capital homònima, i només se'ls resisteix Mariúpol per unir aquestes conquestes al terreny que ja dominen al Donbass.Precisament, Zelenski ha garantit "silenci absolut" de les tropes ucraïneses per garantir que Mariúpol rebi aigua, menjar i subministraments sanitaris, així com que els ciutadans de la ciutat puguin fugir-ne. La ciutat afronta un setge des de fa dies que l'ha deixat sense energia ni aigua potable, segons denuncien les autoritats locals, i els alto el foc que s'havien acordat entre Ucraïna i Rússia no sempre s'han respectat i han generat acusacions creuades d'incompliment. El president ucraïnès s'ha compromès a respectar-lo a "tota la ruta" i ha demanat als russos que facin el mateix a les corredors de Makariv, Borodianka, Trostianets, Sumi, Poltava, Konotop, Lebedín, Velika Pissarivka, Krasnopíl·lia, Pologui, Tokmak, Gostomel, Kozaròvitx, Mikulitxi i Andriyivka.Així mateix, ha exigit l'alliberament de l'alcalde de Melitópol, Ivan Fedrorov, detingut per les forces russes en capturar la ciutat i ha reclamat a líders internacionals com el president de França, Emmanuel Macron; el canceller d'Alemanya, Olaf Scholz, i el primer ministre d'Israel, Naftali Bennett, que intercedeixin perquè quedi en llibertat. "La demanda és senzilla: alliberar-lo immediatament", ha resumit.De la situació a Mariúpol se n'ha fet ressò també Metges Sense Fronteres, que ha explicat que "no hi ha aigua potable ni cap medicament des de fa més d'una setmana" i que no troben on aconseguir menjar ni aigua no potable per a la neteja. Segons un treballador de l'organització, els residents que queden a la ciutat busquen fonts d'aigua al terra i la bullen abans de beure'n. També ha denunciat la situació de "buit informatiu" que fa que els ciutadans de la ciutat no sàpiguen què passa a la resta del país i que hi ha cadàvers escampats per terra que intenten enterrar en forats.La Fiscalia General de Menors ha xifrat en 79 els infants morts durant els primers 16 dies de la guerra. Segons un comunicat d'aquest dissabte, els menors ferits superen el centenar però podrien ser més ja que no poden inspeccionar els indrets atacats. Les localitats més afectades són Kíiv, Khàrkiv, Donetsk, Sumi, Kherson i Jitòmir i es calcula que s'han destruït més de 280 institucions educatives al país des de l'inici de l'atac rus, 110 de les quals a la regió de Donetsk.​​​​​

