Illa reconeix que Borrell «a vegades se salta codis diplomàtics»

El primer secretari del, ha lloat aquest dissabte el paper del cap de la diplomàcia europea,, de qui ha dit que senten "orgull" per com practica una "comunicació directa" i que "arriba" a la ciutadania.Illa també ha admès que, després que el socialista animés aquesta setmana als europeus a baixar la calefacció per tallar els llaços econòmics amb Rússia. Borrell ha rebut crítiques en les últimes setmanes per algunes afirmacions durant la gestió de la guerra a Ucraïna.D'altra banda, el cap de la oposició ha tornat a considerar "important" que el presidenthagi "rectificat" i assisteixi finalment a la conferència de presidents d'aquest diumenge a La Palma. Illa ha celebrat que "s'abandoni ja la política sense sentit de la cadira buida".

