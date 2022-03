​Cal treure'ns les sabates quan entrem a casa?

Alerta amb els infants i persones immunocompromeses

és un costum a moltes llars. Per a alguns és un tret cultural, mentre que per a altres és per, sense brutícia ni bacteris. Però, realment aquest fet permet mantenir la llar més neta que si no ho féssim?Tal com recull La Vanguardia, segons un estudi del(CIRI), fet pel Dr. Charles Gerba, microbiòleg i professor de la Universitat d'Arizona, hi ha una. De mitjana, se'n poden trobar 421.000 unitats de bateries a l'exterior de la sabata i 2.887 a l'interior.D'altra banda, l'autor de l'estudi sobre el bacteri Clostridium difficile, Kevin Garey, subratlla que sque els que normalment es poden trobar "a les superfícies dels banys i als seients dels vàters.Tot i això, cap de les investigacions assegura que aquests bacteris siguin un problema per a les persones, malgrat que les sabates siguinper aquests microorganismes.Sí que cal tenir en compte les llars on hi hao les, ja que sónque es poden veure més afectats per l'entrada de bacteris. En aquest context, és recomanable treure's el calçat per mantenir-la lliure de gèrmens que els puguin afectar.Malgrat tot això, és necessari recordar que hi haamb la resta dels organismes. Els trobem a l'aire, cabells o als nostres budells. I de fet, alguns d'aquests són necessaris.

