Rússia avisa que atacarà els combois d'armament occidental que arribin a Ucraïna

Google avisarà al mòbil dels atacs aeris

L'exèrcit rus intenta encerclar Kíiv

El viceministre d'Afers Exteriors de Rússia,ha advertit aquest dissabte que els combois ambque arribin a Ucraïna des d'Occident seran "objectius legítims" de l'exèrcit rus. Ho ha dit entrevistat a la televisió Pervi Kanal, on també ha admès que segueix havent-hi contacte amb les autoritats dels Estats Units, fins i tot a través de l'Ambaixada de. Tot plegat després que el president nord-americà,, hagi refermat que no enviaran tropes a Ucraïna però que sí que intervindran a la guerra si s'ataca algun país membre deEld'Ucraïna, per la seva banda, ha informat del bombardeig per part de les tropes russes a una mesquita de Mariúpol on hi havia "més de 80 adults i nens" refugiats. Es tracta de la, que segons el govern ucraïnès albergava també ciutadans turcs. El primer ministre grec,, ja va denunciar la mort de "deu civils innocents d'origen grec" a Mariúpol fa quinze dies per l'atac rus.Mariúpol s'ha convertit des de l'inici de la invasió russa en un dels punts calents de la guerra. La ciutat es troba sota setge rus des de fa dies i les autoritats ucraïneses denuncien que s'han quedat sense subministrament energètic i aigua potable. la ciutat és a la costa del mar d'Azov, a la província de Donetsk, i és un port clau que permetria la connexió deamb elocupat per l'exèrcit rus.Precisament per alertar la població dels atacs de l'aviació russa,ha anunciat que incorporarà als telèfonsun sistema d'alertes de bombardejos similar a les que reben els seus usuaris en casos de catàstrofes naturals o atemptats, que ja funcionen. Ho ha explicat el president d'Afers Globals i Director Jurídic de Google,, que ha detallat que es tracta d'una petició del govern ucraïnès, amb el qual han col·laborat per posar-lo en marxa. "Aquesta feina és suplementària al sistema d'alertes d'atacs aeris ja existent i es basa en alertes que ja proporciona el govern ucraïnès", ha especificat.Les tropes russes estan acumulant efectius per mirar d'encerclar Kíiv i es trobendel centre de la capital d'Ucraïna, segons l'última actualització del ministeri de Defensa britànic. Més enllà de Kíiv, les ciutats de Khàrkiv, Txerníhiv, Sumi i Mariúpol continuen encerclades per les forces de Putin i patint forts bombardejos. Ucraïna té previst obrir aquest dissabte nous corredors humanitaris a Mariúpol, Sumi i Kíiv.i que Rússia respecti l'obligació de garantir l'alto el foc", ha apuntat la viceprimera ministra. En paral·lel, el president dels EUA, Joe Biden, ha alertat que si Rússia ataca territori de l'OTAN hi hauria "una tercera guerra mundial".​​​​​

