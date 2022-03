​Bon Preu factura 1.782 milions el 2021 i preveu superar enguany els 1.900

Inversió, malgrat la pandèmia

Més supermercats, gasolineres i inversió en una ciutat logística

Elva facturaren l'exercici 2021 (que acaba al febrer), una xifra que suposa un 9,7% més que l'any anterior. Tal com han explicat a Europa Press la directora comercial,, i el director financer de la companyia catalana,, preveuenen el proper exercici del 2022."Estem contents i valorem de forma positiva els resultats. Hem aconseguit l'objectiu que ens havíem marcat", diu Font, mentre destaca que un milió de llars compren de forma recurrent als seus establiments.Durant l'exercici passat, el grup osonenc, que s'han destinat a botigues, equipaments i reformes, entre d'altres, i suposen 1.000 milions d'inversió en l'última dècada.Anglada destaca el, tot i que van haver de frenar inversions, i ara compten amb una cartera de projectes de 200 milions que podrien arrencar en mesos. "Nosaltres hauríem volgut invertir 150 milions o més. És un any de baixa inversió, però no és una cosa desitjada. És un tema que no hem pogut desenvolupar més coses", afegeix.Un dels projectes més importants d'aquest exercici, iniciat a principis del 2022, ha estat la comercialització de la nova llet sota la marca pròpia, juntament amb, per "fer sostenible" la producció làctica.La companyia preveu, entre aquest any i el 2023, l'Bonpreu a Tona, Llinars del Vallès i Mataró, així coma Sabadell, Cunit i Lleida.També contempla obrir en aquests dos anys cinc, a més d'una plataforma logística a Cervelló, que suposarà l'arribada del servei de compra en línia a, començant pel Baix Llobregat a finals d'abril.El grup Bon Preu va adquirir l'any passat dues parcel·les al Logis de Montblanc, que sumen una superfície de 188.000 metres quadrats , en un projecte en el qual invertirà 48 milions i que entrarà en funcionament no abans de dos o tres anys.L'objectiu és que es converteixi en la-l'altra és a-, i estarà més dedicada a la zona sud i oest de Catalunya, així com la zona de la capital catalana.Bon Preu va entrar en elfa un any i mig amb la comercialització d'energia elèctrica, sector on compta amb 30.000 clients, a través de la divisióEl grup, amb una plantilla de 8.250 persones, té prop de 190 supermercats Bonpreu i Esclat a tot Catalunya, a més de tres supermercatsa Aragó, i compta amb unade l'11% al territori català.

