A judici els sis mossos acusats d'una agressió racista al Bages

El magistrat del Jutjat d'Instrucció número 5 de Manresa ha tancat finalment la investigació contra elsacusats d'unaa Sant Feliu Sasserra l'any 2019 i els farà seure al banc dels acusats a l'. Tots ells estan acusats d'un delicte d'atemptat greui un delicte. A més, també se'ls hi aplica l'agreujant deLa Fiscalia demana tres anys i mig de presó per a cadascun dels agents. Els fets van tenir lloc durant la detenció d'un jove el gener de 2019 a Sant Feliu Sasserra i la víctima va poder gravar com el colpejaven, l'insultaven i el menystenien pel seu color de pell.En la interlocutòria que ha avançat La Directa i al a qual ha tingut accés l'ACN, el jutge també demana una fiança de 15.000 euros en concepte de responsabilitat civil als sis agents dels Mossos, i a decretat. El jutge també dona veracitat a l'àudio que va poder enregistrar la víctima durant la seva detenció i diu que "s'aprecien indicis racionals i suficients de criminalitat contra els acusats", motiu pel qual acorda l'obertura del judici oral.

