Desarticulat un grup criminal que hauria comès més de 40 robatoris en aparcaments a Barcelona

Nova estratègia policial

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desarticulat un grup criminal que es dedicava a robar en aparcaments de pagament de la ciutat. En total s'han detingut cinc persones entre 20 i 39 anys, a més d'un menor. Els investigadors calculen que els responsables haurien actuat en més de 40 ocasions. El dispositiu policial es va dur a terme el passat 9 de març amb entrades i escorcolls a Barcelona i Badalona.El grup estava format per set persones i entre tots ells acumulen 115 antecedents policials. En les entrades que van fer els Mossos també van acabar intervenint telèfons mòbils, ordinadors, maletes plenes de roba, documents personals, aparells mèdics i 4.000 euros en efectiu.Segons els Mossos, el grup actuava de manera coordinada i accedien als aparcaments en cotxe per cometre els robatoris de manera ràpida i sense que fossin detectats pels vigilants de seguretat privada. Buscaven vehicles que fossin del seu interès, d’empreses de lloguer, de turistes, o de particulars i es fixaven en trobar algun objecte de valor. Aleshores trencaven els vidres de les portes i sostreien tot el que trobaven a l’interior.Els lladres actuaven de manera ràpida i en diversos vehicles per després fugir del lloc sense que els poguessin atrapar. Amb tot, els detinguts feien ús de la violència i la intimidació en cas que els vigilants de seguretat els descobrissin abans de robar o durant la fugida.Un cop van passar a disposició judicial, el jutjat de guàrdia va decretar l’ingrés a presó per a un dels detinguts, de manera que ja serien tres els membres del grup que han ingressat a presó, després que fa dues setmanes es va arrestar dos lladres més que també pertanyen al grup.A la resta, el jutge va emetre ordres de prohibició d’entrada als aparcaments i la retirada dels passaports. Un dels components de la banda es dona el cas que és menor. La Fiscalia en va decretar el seu ingrés en un centre de protecció.Davant de l’augment de denúncies d’usuaris que havien patit aquest tipus de robatoris durant el darrer any, els Mossos i la Guàrdia Urbana han mantingut reunions per tal d’incrementar la prevenció en aquests espais i dissuadir els lladres, a banda d'augmentar el patrullatge al voltant d'aquests aparcaments.Aquest operatiu s'emmarca en el desenvolupament d'una nova estratègia que inclou la possibilitat d'obtenir ordres judicials que impedeixin a aquestes persones poder accedir als aparcaments de pagament de la ciutat.Des de principis d’any, l’activació d’aquest equip conjunt ha permès arrestar 26 lladres multireincidents. En aquest sentit, s’està detectant que la delinqüència en pàrquings de pagament està baixant des del mes de desembre del 2021, quan es van registrar 369 robatoris, fins al mes de febrer del 2022 quan es van denunciar 173 fets delictius. Si comparem les dades delinqüencials entre el primer trimestre d’aquest any amb l’anterior, la baixada delictiva és molt superior passant de 1.700 a 443 fets, el que representa una disminució de 1.257 robatoris.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor