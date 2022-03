La pressió de la Covid als hospitals continua a la baixa

CONTAGIS 2.454.645 (+7.942) INGRESSATS 1.042 (-10) UCI 138 (-18) DEFUNCIONS 26.746 (+32) Rt 1,03 (=) REBROT EPG 643 (-17)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.486.779 (+950) DOSI 2 5.843.825 (+9.599) Actualització: 12/03/2022

Continua creixent la vacunació

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.485.829 (+357) 87,9% (+0,1) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.313.686 (+7.225) 86,4% (+0,1) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 36.790 (-2.811)



















Actualització: 10/03/2022 TERCERES DOSIS 3.252.096 (+9.743) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.870.615 Dosis Moderna/Lonza: 4.710.804

Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.869 Dosis Janssen: 349.245 Actualització: 07/03/2022

El Departament de Salut ha declarat 10 ingressats menys per covid (1.042) i 18 crítics menys a l'UCI (138). Les dades s'han de comparar amb les reportades dijous, ja que divendres no n'hi va haver. En paral·lel, els nous casos confirmats per PCR o TA són 7.942, amb un total de 2.371.808 casos des de l'inici de la pandèmia. L'Rt es manté en 1,03, mentre que el risc de rebrot baixa a 643 (-17). S'han declarat 32 morts més i la xifra se situa en 26.746 defuncions en tota la pandèmia. L'11,39% de les proves ha donat positiu durant l'última setmana. La incidència acumulada a 14 dies baixa de 668,43 a 648,81 i la de 7 dies ho fa de 325,57 a 319,61. Els CAP van atendre aquest divendres un total de 10.358 visites sobre covid, i dijous 10.648.Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, que incorporen també els TAR d'autodiagnòstic domiciliari registrat pels CAP, en l'últim període se n'han notificat 25.004, un nombre inferior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 25.754. La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 38,75 anys. Durant l'última setmana analitzada (del 2 al 8 de març), s'han fet 75.095 PCR i 100.270 tests d'antígens, dels quals l'11,39% han donat positiu.En el càlcul de la positivitat, Salut no hi compta els TAR d'autodiagnòstic, ja que majoritàriament es registren només quan són positius i no quan són negatius. Ara bé, aquests positius sí que sumen com a casos i com a proves fetes. Des de l'inici de la pandèmia s'han detectat, 2.454.867, dels quals 2.371.808 per PCR/TA.Pel que fa a les morts, la xifra total és de 26.746 des de l'inici de la pandèmia, 32 més. Entre el 2 i el 8 de març s'han declarat 66 morts, la setmana anterior se'n van declarar 85. En l'últim interval han estat ingressades a l'hospital 1.076 persones; la setmana del 23 de febrer a l'1 de març n'hi havia 1.273.Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 54.191 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 249 més. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 57.745. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 9.814 persones (+6).Des de l'inici de la pandèmia, s'han administrat 6.486.779 primeres dosis de la vacuna i 5.843.825 segones dosis, 950 i 9.599 més, respectivament, respecte a l'última actualització. En paral·lel, s'han administrat 3.266.469 terceres dosis, 7.334 més respecte a l'última actualització, i la pauta completa arriba a un total de 6.322.106 persones, fet que representa el 79% de la població. A més, el 46,4% ja estan vacunats amb la dosi de reforç, que inclou la tercera dosi o la segona en el cas de les persones vacunades amb Janssen (monodosi) i aquelles persones que han passat la covid i també van rebre una única punxada.​​​​​​

