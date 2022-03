​Vídeo | L'emotiu discurs del nou president de Xile recordant Allende

“Abriendo las grandes alamedas”

El flamant president de Xile,, va pronunciar aquest divendres un emotiu discurs recordant l'expresident del país, que va morir durant el cop d'estat de l'11 de setembre de 1973 perpetrat perVa rescatar l'tot dient: "Com va pronosticar fa gairebé 50 anys Salvador Allende, hi som de nou, compatriotes, obrint les grans alberedes per on passi l'home i la dona lliure per construir una societat millor". La multitud concentrada per escoltar el primer discurs del nou president de la república li va respondre: "Se siente, se siente, Allende está presente". Aquest és el discurs d'Allende a què Boric ha fet referència:Durant el discurs, va recordarque va viure Xile durant el cop d'estat. Com ha fet en reiterades ocasions, també es va comprometre amb lai va posar en valor el poder de la mobilització.A més de les paraules del discurs, Boric, abans d'arribar a la porta d'accés de la seu del govern xilè, va trencar el protocol i. Un altre gest cap a l'expresident.El candidat d'esquerra va vèncer amb un 55,8% dels vots el candidat de la ultradreta en la segona volta de les eleccions presidencials. D'i croata, s'ha posicionat anteriorment al costat del poble català. Concretament, va denunciar al seu compte de Twitter la violència policial de l'1-O: "Més democràcia, menys repressió".

