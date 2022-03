Dissabte de ruixats a bona part del país: fins quan durarà la pluja?

Laha fet acte de presència aquest divendres a la nit i dissabte a bona part de Catalunya. Durant el dissabte, la previsió indica que elsavançaran d'oest a est, amb especial intensitat al sector nord-est del país, a les comarques de l. Les comarques de l'extrem nord-est del país tenen activat l'alerta per intensitat i acumulacio de pluja. Al llarg del matí, es poden obrir algunesal sud i sud-oest del país, però demà diumenge tornaran els núvols, amb més risc d'aiguats. De cara a la setmana vinent, tot apunta que es repetiran els ruixats especialment dilluns i dimarts al terç nord del país. El final de la setmana estarà marcat per laSi ens fixem en aquest dissabte, el Meteocat informa de precipitació general en les primeres hores del dia. Al llarg del matí desapareixerà dei de lesi durant la tarda quedarà restringida a la meitat est, especialment al litoral i prelitoral nord. La precipitació serà d'intensitat entre feble i moderada, si be és possible que sigui forta al centre del dia a l'Empordà. És possible alguna tempesta aïllada en aquests sectors. S'acumularan quantitats entre poc abundants i abundants de, i localment molt abundants a les comarques del nord-est, o extremament abundants (més de 100 mm en 24 hores) a l'De matinada s'espera precipitació a les comarques del quadrant nord-est. A partir del matí dearribarà de nou precipitació al terç oest que a partir de migdia afectarà a la resta del terç nord i de l'interior de la meitat oest. Al final del dia la precipitació minvarà, si bé són probables alguns ruixats dispersos al sud de la Costa Brava i nord del litoral i prelitoral central. La precipitació serà d'intensitat entre feble en general, localment moderada. Al llarg del dia s'acumularan quantitats entre minses i poc abundants de precipitació. Per diumenge es mantenen els avisos per estat de la mar en tot el litoral i es preveu que baixin lleugerament les temperatures al matí.La matinada de dilluns s'espera precipitació al terç sud, al llarg del matí s'estendrà arreu. Al final del dia tendirà a minvar. Serà d'intensitat entre feble i moderada. Al llarg del dia s'acumularan quantitats entre minses i poc abundants de precipitació. De cara a dimarts tot apunta que continuarà la pluja o, si més no, el, que s'allargarà durant tota la setmana vinent.

