Una altra firma internacional de rating atorga grau d'inversió a la Generalitat

L'agència canadenca, una de les quatre grans firmes internacionals de rating, ha situat la qualificació creditícia de la Generalitat en com ja va fer l'agència Fitch el juliol passat. D'aquesta manera, el deute de la Generalitat deixa de considerar-se "" per a totes dues agències. Catalunya no tenia aquesta consideració creditícia des de l'any 2012.DBRS ha millorat la nota de la Generalitat. Ha passat de "BB alt", la nota més alta en el terreny especulatiu,. La millora és lleu, però suposa una diferència important, perquè permet que la Generalitat torni als mercats financers i redueix l'interès que hauria de pagar per col·locar el seu deute.En declaracions a Efe recollides per diversos mitjans, el conseller d'Economia,, ha assegurat que la millora de la qualificació creditícia és "una molt bona notícia". "Ens apropa una mica més a l'objectiu de tornar a sortir als mercats d'aquesta legislatura, que és el funcionament ordinari i desitjable per a qualsevol país a l'hora de finançar el seu endeutament", ha explicat Giró.L'anunci de DBRS, com el de Fitch, demostra que "Catalunya fa bé la feina", segons el conseller. "La pandèmia ha suposat un xoc econòmic enorme, però com subratlla aquesta mateixa agència,i l'atur s'ha estabilitzat", ha afegit el conseller.Giró ha ressaltat que feia una dècada que Catalunya no tenia aquesta qualificació creditícia per part d'almenys dues agències internacionals i ha comentat que encara que els mecanismes de liquiditat de l'Estat -com el- són instruments "útils i positius", també "condicionen" l'autonomia financera de la Generalitat."El que nosaltres volem és poder sortir als mercats per explorar els instruments més idonis per emetre deute en les millors condicions possibles i com a signe inequívoc dede l'economia catalana", ha subratllat el conseller.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor