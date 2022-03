Rússia intenta encerclar Kíiv mentre Ucraïna espera obrir nous corredors humanitaris

Altres notícies que et poden interessar

Les tropes russes estan acumulant efectius per mirar d'encerclar Kíiv i es troben a menys de 25 quilòmetres del centre de la capital d'Ucraïna, segons l'última actualització del ministeri de Defensa britànic. Més enllà de Kíiv, les ciutats de Khàrkiv, Txerníhiv, Sumi i Mariúpol continuen encerclades per les forces de Putin i patint forts bombardejos. Ucraïna té previst obrir aquest dissabte nous corredors humanitaris a Mariúpol, Sumi i Kíiv."Espero que tots els corredors previstos s'obrin i que Rússia respecti l'obligació de garantir l'alto el foc", ha apuntat la viceprimera ministra Iryna Vereshchuk. En paral·lel, el president dels EUA, Joe Biden, ha alertat que si Rússia ataca territori de l'OTAN hi hauria "una tercera guerra mundial".Biden ha advertit que els Estats Units i els aliats de l'OTAN no lluitaran contra Rússia a Ucraïna, però tampoc permetran que Rússia toqui "ni un centímetre" de territori de l'OTAN. "Està garantit: si responem, hi haurà una tercera guerra mundial. I això és una cosa que hauríem d'esforçar-nos en prevenir", ha sentenciat el president nord-americà, que ha anunciat el desplegament de 12.000 soldats a les fronteres dels països de l'OTAN limítrofs amb Ucraïna. Els Estats Units també acusen Rússia de violar els "principis de seguretat nuclear" amb els bombardejos "temeraris i preocupants" a les centrals nuclears de Txernòbil i Zaporíjia.D'altra banda, les autoritats d'Ucraïna tenen previst obrir aquest dissabte fins a sis nous corredors humanitaris des de la regió de Sumi, al nord-est del país, cap a Poltava, a uns 175 quilòmetres al sud, segons ha assenyalat el cap de l'administració regional de Sumi, Dimitro Zhivitski.Les columnes d'autobusos i vehicles privats està previst que surtin a partir de les 9.00 hores del matí des de diverses localitats d'aquesta regió fronterera amb Rússia (Sumi, Trostianets, Lebedin, Konotop, Velyka i Krasnopilia) cap a Poltava, ciutat d'uns 300.000 habitants a unes tres hores de la capital de Sumi.La situació a Mariúpol, a la costa del Mar d'Azov, continua essent crítica amb més de 1.500 civils morts després de deu dies de setge de la tropes russes.​​​​​

