La UE activa un nou paquet de sancions a Rússia

Més sancions a Rússia. La Unió Europea aplica des d'aquest dissabte un nou paquet de sancions al règim de Vladímir Putin per aïllar-lo encara més en termes comercials. Entre les sancions hi ha més restriccions al comerç amb Rússia, com ara retirar beneficis que Rússia té en el marc de l'Organització Mundial de Comerç, i buscarà suspendre el país com a membre del Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial.Les sancions s'han adoptat de manera coordinada entre la Unió Europea, Estats Units i els líders del G-7, que inclou Canadà, Japó i el Regne Unit. Aquest grup de països volen que Putin "reti comptes" per la invasió d'Ucraïna i també "aïllar encara més" Rússia del sistema financer global.Tot plegat, mentre l'exèrcit rus continua bombardejant ciutats ucraïneses, cada cop més a prop de la frontera amb Polònia, és a dir, amb l'OTAN. Les tropes del Kremlin han bombardejat en les darreres hores la quarta ciutat més gran del país, Dnipro, i han atacat per primer cop dues més situades a la zona oest, Lutsk i Ivano-Frankivsk. Els míssils de l'exèrcit han caigut a només 87 quilòmetres de l'OTAN. Ahir, el president dels Estats Units, Joe Biden, avisava que un atac a l'Aliança Atlàntica suposaria una Tercera Guerra Mundial.Per parar els peus a Putin, la UE també redoblarà la pressió contra els oligarques russos i ampliarà la llista negra de persones que es beneficien del govern de Putin, concretarà alguns buits que hi havia en anteriors rondes de sancions, com ara l'àmbit de les criptomonedes, per garantir que el cercle de Putin no s'escapa de les restriccions financeres. També es posa al punt de mira les exportacions de luxe de la UE a Rússia, per castigar també els oligarques pròxims al Kremlin.La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen va detallar ahir que la UE treballa en una "gran prohibició" relativa a les inversions europees en el sector energètic rus, un pas més per trencar els llaços de dependència que el continent europeu té amb el gas rus. Segons Von der Leyen, aquesta prohibició cobrirà les transferències de tecnologia, inversions i serveis financers per al sector de la producció i exploració d'energia.​​​​​

