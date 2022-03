L'Índia dispara «per error» un míssil al Pakistan

Altres notícies que et poden interessar

Ensurt miltar al. L'ha disparat per error unal país, que tot i no haver causat cap dany personal, ha provocat una petita escalada de les tensions entre els dos territoris. El govern deha justificat el llançament per un "mal funcionament tècnic" del míssil, però Pakistan ha convocat l'ambaixador indi.Precisament el Pakistan ha demanat explicacions perquè les relacions entre els dos països mai han estat bones i el llançament del míssil és ungreu. El míssil va ser llançat el 9 de març en el marc d'unade manteniment, segons ha explicat l'Índia, que s'ha disculpat amb el país veí.Tot i l'incident, la informació que han proporcionat els dos països és que el míssil no va produirni. Va caure, això sí, en una zona habitada de la regió dei alguns edificis on vivien civils han patit, però amb afectacions de caràcter lleu.Cal recordar que l'Índia i el Pakistan ja han mantingut dues guerres i conflictes de menor magnitud per la zona dedes de 1947. A més, el 2019 es va produir una escalada en les tensions, després que Nova Delhi assegurés que havia bombardejat el grup terroristaen territori pakistanès. El conflicte encara es manté viu després que l'Índia revoqués l'estatus especial del Caixmir.​​​​​

