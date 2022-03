Santiago Rusiñol torna al carrer de Petritxol

La figura decontinua sent inspiradora i convé revisitar-la quan cal carregar piles. Una de les seves obres de referència,, explica com poques la dialèctica entre, entre la mentalitat austera i previsora del botiguer i la ment creativa i artística de Ramonet. D'aquí ha sorgit la iniciativa Aparadors Artístics , impulsada per la revista cultural, de, per aplegar comerciants i artistes i que ha engegat un seguit d'intervencions realitzades durant el mes de març i que e spoden veure en deu establiments de la ciutat, als carrers Petritxol, de la Palla i del Pi.El projecte té la col·laboració de lade Barcelona i l'associació de comerciants. Els artistes provenen dels camps de les arts visuals, les arts escèniques, del cine o de la creació literària, i han col·locat les seves obres en diferents aparadors. Es tracta, entre d'altres, de.. que exposen en deu comerços.La iniciativa es va presentar aquest dijous davant de la, al carrer Petritxol -on une srajoles recorden l'obra rusiñoliana-, i no hi van faltar, potser per donar un toc modernista a l'escena, xurros amb xocolata. Fèlix Riera, al costat del tinent d'alcaldeva parlar dels aparadors com d'uns ulls de la ciutat i de la proposta de Hansen i Gretel com d'una oportunitat per mirar la ciutat d'una altra manera."Volem tornar a ser aquesta", va afirmar Collboni. La ciutat ha viscut moments difícils i la necessitat de reprendre el diàleg, l'intercanvi entre mons diferents però complementaris, batega en aquesta iniciativa original. Riera va dir que la primera palanca per a la recuperació és tenir ganes de recuperar-se i que aquest tipus de projectes hi poden ajudar. Llucià Homs va destacar que elés, per qui vulgui capbussar-se en l'essència de Barcelona, un dels indrets clau de Barcelona. Mentre parlava, la vida passava amb turistes curiosos, veïns apressats i soroll de persianes que obrien, recuperant el batec interromput.

