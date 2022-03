La Unió Europea desvincularà els preus del gas i la llum

Altres notícies que et poden interessar

Primers resultats de la trobada informal adels caps d'estat i de govern de la Unió Europea (UE). La presidenta de la Comissió Europea,, ha anunciat que, abans que s'acabi el mes, es presentaran "opcions per limitar l'efecte contagi de l'augment de preu del gas en els preus de l'electricitat".Els líders dels 27 també han acordaten defensa, amb "una part significativa d'inversió". En la declaració final de la trobada informal a Versalles (França), els líders europeus es comprometen a incrementar la despesa en la matèria, però sense fixar cap xifra. Per altra banda, duplicaran l'enviament d'armes a Ucraïna, que passaràEn plena invasió russa d'Ucraïna, subratllen el compromís per invertir "més i millor" en defensa i en "tecnologies innovadores". El text també aposta perque siguin "col·laboracions" entre estats amb "projectes conjunts i compres conjuntes de mitjans de defensa".L'objectiu de l'increment de la despesa en defensa, assenyalen els líders, és que la UE sigui "". Entre les accions que cal impulsar, segons els líders, hi ha el foment de sinergies entre la recerca civil i de defensa i la innovació, així com invertir en tecnologies "crítiques i emergents" i "innovació en seguretat i defensa".La declaració també demana a la Comissió Europea que presenti un informe al maig sobre les "bretxes d'inversió en defensa" i les "iniciatives necessàries per reforçar la indústria de defensa europea i la base tecnològica".​​​​​

