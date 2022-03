Presó provisional per a un agent dels Mossos acusat d'intentar matar la parella

Detenim un mosso com a presumpte autor d'una agressió masclista a la seva parella. Avui i sempre #ProuViolènciaMasclista pic.twitter.com/TyBC0O4vhE — Mossos (@mossos) March 8, 2022

El jutge ha decretatper a un agent dels Mossos d'Esquadra detingut per intentar matar la seva parella. L'home va ser detingut el dia 8 de març com a presumpte autor d'una agressió masclista i avui ha passat a disposició judicial. A banda de la presó, el jutge també ha dictat una ordre d'allunyament i la prohibició de comunciar-se amb la dona, més enllà de mesures civils. Els fets han ocorregut a, al, i l'home està acusat de temptativa d'Tal com ha explicat la policia catalana, la vida dei s'ha obert una investigació per esclarir els fets. Es tracta d'un mosso que treballa a la seu central del cos a) i que hauria clavat un ganivet a la dona. Seguidament, l'agent hauria trucat al telèfon d'emergènciesdient que la dona s'havia tallat ella mateixa amb el ganivet.El conseller d'Interior,, va lamentar els fets i va demanar "" amb la violència masclista, vinculant aquesta petició al Dia Internacional de la Dona que se celebra avui. Ho ha fet a través d'una piulada a Twitter: "Tolerància zero amb la violència masclista, sempre i a tot arreu. Ja n'hi ha prou. Tot ela la víctima".

