Una hostessa d'Iberia es rebel·la contra els tacons: «No soc una Barbie»

"No soc la: no ens obligueu a portar. Deixeu-nos triar". Amb aquesta consigna tan clara, la, una treballadora de la companyia d'avions, ha iniciat una petició a "" per intentar revertir l'obligació de portar sabates d'aquest estil durant els vols. La iniciativa s'ha fet popular i ja compta amb més de 57.000 suports.Tot plegat es produeix, segons relata l'hostessa, perquè Iberia ha presentat un nou uniforme de cara als pròxims mesos que és. I és que la companyia va explicar que les dones hostesses podrien portarsense tacó, però no van explicar que elmarca que això només podrà passar des de l'enlairament i fins a l'aterratge.El que obliga, per tant, a què les hostesses portin tacons durant la benvinguda als, als controls d'equipatge, en elsi en el que segons Fernandez és el pitjor: els llargs recorreguts en els mateixos. "De debò els homes poden portar mocassins plans i les dones ens hem de destrossar els peus?", es pregunta l'hostessa.Fernadez recorda que laja ha sentenciat que obligar les dones a portar uniformes diferents que els homes, tenint ambdós gèneres la mateixa categoria dins l'estructura de l'empresa, és il·legal. La companyia ha respost a la petició cenyint-se al protocol, que no convenç a aquesta hostessa ni a les persones que li han donat suport. "Tenimsi volem portar o no tacons; ha de ser una, no una", conclou.

