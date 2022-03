Una patinada de Borrell evita que 28 caces polonesos arribin a Ucraïna

Altres notícies que et poden interessar

Nova patinada de. El cap de la diplomàcia europea és el culpable, segons elsi els països europeus, de quède l'exèrcit polonès no arribessin aperquè el país es defensi de la invasió russa. Segons ha explicat el mitjà estatunidenc Político, l'anunci que va fer Borrell el 27 de febrer va ser precipitat i va dinamitar la transferència.I és que l'operació, que consistia a fer que Polònia cedís 28als Estats Units perquè aquests els passessin a l'exèrcit ucraïnès, era secreta i no estava tancada quan Borrell la va fer pública. Citant a alts càrrecs estatunidencs i europeus, Político explica que la transferència d'aquests avions de combat es volia mantenir amb lamés gran possible, però que l'anunci de Borrell ho va dinamitar tot: "Les declaracions de Borrell van deixara tothom; es volia fer de manera discreta i ell ho va fer impossible".Segons expliquen aquestes mateixes fonts, l'anunci del cap de la diplomàcia europea va fer augmentar la insistència d'Ucraïna, va espantar la voluntat d'de fer la mateixa operació d'entrega i va trencar qualsevol negociació. En resum, els Estats Units van refusar l'entrega dels avions polonesos i l'operació se'n va anar a norris.A més, els serveis secrets estatunidencs es van oposar al pla en fer-lo Borrell públic perquè temien una involucració directa de l'a la guerra. El motiu pel qual els Estats Units eren indispensables en l'operació és perquè els avions que Polònia havia de cedir a Ucraïna havien de ser reemplaçats per cacesde l'exèrcit estatunidenc. Era, per tant, una operació com a mínim a tres bandes, que Borrell i les seves declaracions abans d'hora van dinamitar.​​​​​

