La Xina confina nou milions de persones pel pitjor brot de Covid des de l'esclat de la pandèmia

Les autoritats xineses han ordenat el confinament delsde la ciutat de, al nord-est del país. També han tancat temporalment les escoles dei han ordenat la construcció de nous hospitals a la costa per combatre el brot de coronavirus més gran des de l'esclat de la pandèmia fa dos anys.Els contagis de transmissió local han superat els mil diaris per primera vegada aquest divendres des del primer pic del 2020 a la ciutat de, el primer gran focus de la pandèmia. La xifra s'ha disparat des de la setmana passada, quan aquests casos rondaven els 300 diaris.És més, les autoritats han permès -en una- l'aplicació de proves ràpides d'antígens per cercar l'expansió del virus a la màxima velocitat possible.Els habitants de Changchun romandran a casa seva fins que les autoritats sanitàries completin, mentre que els malalts tindran a la seva disposició 1.200 llits addicionals quan acabin les obres dels tres nous hospitals en preparació, informa el diari estatal xinès internacional Global Times.Amb excepció de supermercats, farmàcies i instal·lacions mèdiques amb necessitats especials per garantir les necessitats bàsiques dels residents,; les escoles estaran tancades i els autobusos, taxis i servei de metro estaran suspesos, segons les autoritats de la ciutat.L'onada epidèmica a la província des'ha propagat a través de la variant òmicron, caracteritzada pel seu alt contagi, importada a la província a finals de febrer i que ha començat a estendre's des de llavors. Els brots han passat a escoles, llars i comunitats.​​​​​​

