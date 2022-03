es passarà com a culpable d'assassinat de la seva exparella, Mònica Borràs, a Terrassa. El jutge José Carlos Iglesias l'ha condemnat per haverBorràs amb unaal pati de casa seva l'estiu del 2018.El condemnat, a més a més, haurà d'la mare i el germà de la víctima amb 70.000 i 25.000 euros respectivament, i estarà cinc anys més enquan surti del centre penitenciari.El judici es va celebrar amb jurat el mes passat a l'Audiència de Barcelona, que va considerar provat que l'home no pateix cap tipus dei que era conscient que els cops que li estava propinant a la víctima li provocarien un dany. També es va considerar que va actuar amb

