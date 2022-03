Antonio Balmón: «El problema de l'ús social del català no és Netflix, és TV3»

"Catalunya és més pobra ara que fa deu anys i alguna responsabilitat tenim tots. El que pot fer un ajuntament és paracetamol social, no podem aspirar a fer més"

(Barcelona, 1960) suma ja 18 anys com ade, i encara es tornarà a presentar a les eleccions municipals de l'any que ve. Aquesta vegada ho té clar amb molta anticipació perquè, assegura, la pandèmia l'ha abocat a fer una política dei ajornar altres projectes de mandat. Factòtum del PSC i avesat a parlar sense pels a la llengua, dubta que laimpulsada per la Moncloa serveixi per rebaixar els preus dels lloguers i discrepa obertament de les polítiques de l'Ajuntament de Barcelona, ongoverna amb els socialistes.L'any 2013 va definir elcom uni creu que el temps li ha donat la raó. Nou anys després, considera que el procés ha deteriorat qüestions cabdals per a la cohesió social. Una d'elles, l'ús del català; i apunta a TV3 com a responsable. Balmón governa amb majoria absoluta a un ajuntament clau per al PSC que fa tot just un mes es va veure sacsejat per unes detencions, entre ells un tinent d'alcaldia, en el marc d'unes actuacions relacionades amb el cas d'irregularitats al Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat . Ell defensa que tot el seu equip ha actuat correctament i assegura estar tranquil.- S’ha de contextualitzar. Algunes vegades la pedagogia va bé per explicar els problemes que tindrem. Ara estem en una bombolla, sense saber molt bé quines seran les conseqüències d’aquesta crisi bèl·lica. Però crec que està bé que algunes persones comencin a parlar en veu alta per cridar l’atenció.- Aquesta és una proposta que el govern espanyol ja va plantejar, deslligar la tarifa de la del gas i establir un preu sobre la realitat que implica produir electricitat. Europa és conscient que això s’ha de fer perquè resta competitivitat, per començar, a l’economia alemanya.- Dono per consolidada una situació de poques expectatives. Les úniques expectatives que poden tenir aquestes persones i famílies no és arribar a finals de mes, sinó simplement poder començar el mes. És veritat que hi ha dades que no apareixen a les estadístiques, que és totes aquelles actuacions i ajudes que es fan des del món públic i privat.- Al 2011 ja dèiem que ningú es podia quedar enrere. Jo parlava de l’emergència contra la pobresa. Vulnerabilitat és una paraula subtil per no parlar de pobresa. Les coses no han millorat. Catalunya és més pobra ara que fa deu anys i alguna responsabilitat tenim tots, cadascú en la seva mesura. El que pot fer un ajuntament és paracetamol social, no podem aspirar a fer més.- Fins al 2019 érem l’ajuntament d’Espanya que contractava més gent en plans d’ocupació. Aleshores la nostra expectativa era de creixement i era poder destinar recursos per a polítiques socials, però no a pal·liar, sinó a estimular. El pal·liatiu té això, no ajudes a créixer, ajudes a no empitjorar la situació. Volíem millorar la situació, però fa dos anys això va canviar i ens ha posat en una altra situació més complicada. I quan pensàvem que sortíem de la crisi pandèmica, entrem en una crisi bèl·lica amb conseqüències encara no presents però que podem intuir del que pot passar.- Que tingui conseqüències econòmiques i tornem una altra vegada a empitjorar la situació d’economies molt febles. No m’atreveixo a fer pronòstics, però em preocupa, perquè la primera dignitat d’una persona no és la seva llengua o el seu arrelament, és que pugui tirar endavant el seu projecte de vida. Sense aquesta dignitat, un no pot pensar ni estimular ni procurar altres coses. Em preocupa perquè les coses s’han deteriorat, i ho notes en molts aspectes. No vull ser pessimista, mai ho he sigut, però sí realista. Necessitem una societat que pugui ser una mica autònoma.- No ho sé. De vegades les lleis no arriben a regular ni a afrontar la vida real. Em preocupen vàries coses de la política d’habitatge: allò que es produeix de nou i la gent que, sense ocupar un habitatge, li treu un profit d’un 15 o un 20%. M’agradaria que hi hagués una llei que ho pogués prohibir. Paga 100 euros i la ven per 120. Em pregunto per què això es permet.- Sí. En segon lloc, crec que hi ha d’haver una política destinada a allò que està produït i que en aquests moments es pot destinar a lloguer social. No sé si aquesta llei arribarà a aquest detall. I, en tercer lloc, veig complicat limitar els preus. Pot haver-hi indicadors, però en cap país ha funcionat, que jo conegui. És difícil regular la relació entre dues parts encara que estiguin identificats el preu que s’ha de pagar per zona.- Són dos drets que estan en la mateixa posició. Hi ha molta gent a qui l’ingrés d’un lloguer li serveix per sostenir la seva família. Em sembla bé aquesta llei, crec que és una oportunitat, però hem de fer més coses. Nosaltres a l’àrea metropolitana de Barcelona hem arribat a un acord amb el ministeri per fer habitatge social de lloguer. Ara, confiar-ho tot només al límit del preu del lloguer crec que és un error.- Això va ser desproporcionat. Nosaltres hem col·laborat en aquesta investigació judicial i en aquesta i en qualsevol altra hi col·laborarem. Per això crec que va ser desproporcionat, no feia falta fer aquesta acció. Sobretot perquè ha afectat persones que jo defenso des del primer minut i les continuaré defensant perquè la seva feina és impecable des del punt de vista del que implica el funcionament de l’administració.- No penso especular, ells tenen la seva autonomia, prenen les seves pròpies decisions, la jutgessa sabrà. Però sí que puc opinar que no feia falta i que el mateix ho podia aconseguir per una altra via.- No és veritat això. Ja estava pres l’acord. En aquests correus expliquen la documentació que han de presentar per acabar de finalitzar el procediment.- És obvi, tu no pots demanar a algú que presenti una documentació amb unes característiques sense que això sigui així.- Sí.- No puc jutjar, no puc opinar perquè no tinc el coneixement des del punt de vista del procediment. Puc tenir una opinió en base al que he llegit.- No la tinc. Hem de veure si això és una relació privada entre qui guanya el concurs i el germà de la presidenta de Madrid o no. Jo només puc confiar que qui ho està investigant ens aclareixi a tots si hi va haver algun defecte o alguna conducta penal.- A mi no em preocupa. És la primera demostració que Feijóo no és tan fort. És feble perquè la forma de justificar aquest acord ha estat culpant el PSOE. Quan surti del seu espai de confort ens trobarem un altre Feijóo. En segon lloc, jo crec que està bé treure Vox de la seva tolla i posar-lo a l’oceà, a veure què són capaços de fer. No m’estiro dels cabells, crec que hem d’esperar i veure.- Identifiquem malament el que és Vox. Parlem d’un partit i mai parlem de la gent que el vota, que estava en el contenidor electoral del PP. Qui s’hauria de fer aquesta pregunta serien alguns partits polítics de Catalunya, que s’haurien de preguntar si tenen res a veure amb el que ha passat en aquest trencament del PP.- M’estic referint a l’independentisme. Però el que no puc tenir és por. Hi ha estudis recents que diuen que la gent que vota Vox ni se sent d’extrema dreta ni feixista.- És impossible arrossegar aquests vots perquè aquests vots eren del PP, que és qui en té la responsabilitat. El trencament del vot a Castella i Lleó entre PP i Vox és de l’espai del PP, el PSOE no ha perdut vots. Després hi ha les causes que provoquen aquest vot, i crec que treure Vox del seu espai de comoditat pot tenir una conseqüència en el temps. De la mateixa manera que altres van voler assaltar els cels i van assaltar la Sierra de Madrid, a ells els passi el mateix.- Sí, aquí no hi ha cap problema. Ara, si algú vol parlar seriosament de l’ús social del català, parlem de TV3, que és la que ha desfet l’ús social del català, ens ha expulsat a molta gent. Hi ha un problema en l’ús social del català? Sí. Qui ha contribuït a aquest problema? TV3.- Per sectària, perquè ens ha expulsat a molta gent. En teoria és una televisió pública que ens hauria de concentrar a tots, però no ho fa. És mono tema, doncs ja s’ho farà.- Per una qüestió molt senzilla. Quan tu ets a l’escola, el català no representa cap dificultat per a tu ni cap problema. Quan tu surts, utilitzes la llengua que utilitzen les teves comunitats. TV3 va fer una gran feina, per exemple amb el Súper 3. Avui en dia això seria impensable. Doncs alguna cosa ha passat.- El mono-tema, el parc temàtic que s’han muntat només és per a uns quants. Així que si realment volem afrontar el problema de l’ús social, que no es preocupin per Netflix, que es preocupin per TV3 i que sigui més ampla i que ens permeti a tots sentir-nos representats a la televisió pública.- Ja veurem. Jo sempre confio en l’acord, m’agraden els pactes, com tothom sap. Hi confio, però no depèn de nosaltres només.- Jo el que entenc és que se li ha de donar seguretat jurídica al món educatiu per fer això sense cap problema, perquè no és un problema. Ara, com que de tot en fem bandera... Penso en Cornellà, però també en el Baix Llobregat: no hi ha cap problema més enllà d’alguna família que ha buscat una sentència.- El que marca l’actual situació. No hi ha cap família votant de cap partit que se senti incòmode.- Tant de bo una visió àmplia de com ha de ser la nostra societat en el futur i que la llengua sigui un vincle.- Malauradament, per a molta gent ja no ho és.- Jo ho percebo en molta gent, sí. És una forma d’expressar conductes emocionals. És una llàstima, perquè la llengua és unió, és respecte, no és exclusió, no és imposició.- Em sembla molt bé que reconegui el que és i que en aquesta crisi ell no té cap instrument. O hi va, o hi va. I si no hi va, el seu paper encara serà més diluït. Espero que comencin a entendre el que són. Quan un no té instruments ha d’anar a buscar-los allà on estan i sumar. Faltaria més que Catalunya, una altra vegada, quedés marginada de tot això. Me n’alegro que hi vagi, però me n’alegro si és capaç de reconèixer allò que som.- Una Catalunya poderosa socialment, important econòmicament i amb una feblesa política provocada en els últims anys.- Estan passant coses que eren impensables. Fa dos anys era inimaginable que ens tanquessin a casa. Fa dos anys era més inimaginable que en el tauler geopolític d’Occident hi hagués una guerra tan brutal i amb unes conseqüències que no podem concretar però sí intuir. Tot això posa sobre la taula unes altres prioritats. I en aquests moments, qui viu a Catalunya, a Aragó, o al País Valencià, pensi en si demà podrà aixecar la persiana.- Jo no parlo de prioritats, és que no sabem a on s'acabarà ni les circumstàncies que es tindran per estimular o no. Han canviat i canviaran les coses, i això l’independentisme ho ha d’entendre. Jo ja vaig dir que el dret a decidir era un placebo, i malauradament he tingut raó. Ningú ha de renunciar al que pensa i al que vol, però ha de saber molt bé amb quins canals i instruments ho pot fer. Ara el problema és que estem desorientats. No tenim instruments per governar el que ens ve. I en el cas de Catalunya hi ha quatre crisis; a la resta d’Espanya, tres. Això vol dir que hem de córrer o les coses no aniran bé.- De moment, a Catalunya hi hauria d’haver una altra taula, no? Quina autoritat política i moral té el president de la Generalitat, quan és la segona força política i representa un 20% del cens electoral, per dir que representa més del 50% o a la majoria? És que ni el PSC té aquesta autoritat moral encara que hagi guanyat les eleccions. A l’hora de governar jo li reconec a Pere Aragonès tota la representativitat, faltaria més, però del que estem parlant, que no és de governar perquè fa temps que no governen, és que s'ha d'asseure amb tothom perquè entre tots sí que representarem un 70 o un 80%. Això és el que hem de fer, i per ara ells no hi estan disposats, per buscar una solució que ha d’estar dins de les normes que tens com a país, t’agradin o no.- Mai s’ha encarrilat d’una vegada per totes. Per a mi, cal que la gent pugui tenir, com a mínim, una il·lusió per al futur. Catalunya està mústia.- No és ni Salvador Illa ni Pere Aragonès ni Antonio Balmón, la il·lusió és veure una societat amb una psicologia d'estar disposada a tirar endavant i no fragmentar-se més, i que la gent que es dedica a la política sigui capaç d’estimular això. La il·lusió és que hi hagi una economia que funcioni i que permeti captar realitats que tots necessitem. Crec que estem esmicolats, desorientats. Necessitem alguna cosa i tan debò pogués dir el què. Les societats quan somriuen? Quan surten del túnel, quan hi ha una llum, quan hi ha possibilitats. Això és el que necessitem ara i no tenim. No per culpa del procés, però el procés és una resta de tot el que ens ha vingut a sobre.- I tant. A Podem se li ha de reconèixer que va afavorir que tota una generació de gent que estava en la desafecció al sistema s'incorporés a les institucions per intentar fer coses per modificar-lo o transformar-lo. Però jo tenia clar que tenia poc recorregut perquè són aquestes explosions de focs artificials. L’Ajuntament de Barcelona és un exemple magnífic. Van guanyar les primeres eleccions i van perdre les altres. Intenten governar com si no depenguessin de ningú, i així els va. Intenten fer coses que jo podria compartir però d’una forma que és impossible de compartir.- I el PSC també marca les seves distàncies i diferències sobre aquestes coses. A Catalunya, el partit polític més transversal som nosaltres. És moment de transversalitat, d’utilitat i estabilitat. I les persones que estan en condicions d’assegurar-ho són persones que la majoria estan en l’òrbita del PSC o del PSOE.- Es tracta de conèixer com està cadascú política i socialment. Jo he mantingut moltes converses amb responsables d’ERC i és com si el PSC comença a dir que en altres territoris de Catalunya on ells són majoria farem el sorpasso. Seria una mica rar, no? Aquí crec que també. Jo el que vull és que entenguin la realitat i facin d’esquerra, republicana i de Catalunya.- Jo no donaré lliçons ni diré si soc més o menys. D’entrada governen amb un partit, Junts, que si nosaltres governéssim amb un partit similar a Espanya seríem criticats per ells. No sé què predomina sobre ells, si el principi de les seves sigles o el final. O esquerra o Catalunya sense ideologia.- En anteriors mandats vam arribar a acords, però després, amb el procés, va ser impossible. Al principi del mandat van dir que no volien entrar al govern i els comuns sí, però jo no tindria cap problema amb governar amb ERC perquè crec que hi ha persones molt qualificades per fer coses interessants per a aquesta ciutat. En el cas de l’AMB, he treballat amb un pacte ampli que funciona, i és la tercera institució més important de Catalunya. Allà estem Junts, ERC, comuns i PSC, i funciona. Tot depèn de què poses sobre la taula i què pretens.- Jo el que vull és parlar del que la gent necessita més enllà de les seves emocions. Volem sortir de la rotonda i agafar un camí per construir. Però ara de moment no saben on són.- Sí. Altres vegades he dit que el partit decidiria, però aquesta vegada la gent m’atura pel carrer i m’ho pregunta com una garantia. Per això aquesta vegada he decidit directament que sí. Busquem estabilitat, seguretat, utilitat, necessitem confiar. M’ho pregunta molta gent de diferents espectres i això em dona energia perquè m’agrada el que faig i perquè en aquest mandat no hem pogut fer res del que preteníem.

