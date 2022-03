Els Mossos detenen un jove en cerca i captura relacionat amb les protestes de Pablo Hasél

Elshan detingut aquest divendres un jove italià que es trobava en cerca i captura arran de les protestes per l'empresonament del raperEl noi ha estat arrestat a la Jonquera i passarà avui mateix a disposició judicial, segons ha avançat La Ser i han confirmat fonts dels Mossos a. La policia catalana el relaciona amb el grup de joves acusats de calat foc a una furgoneta de la Guàrdia Urbana, el 27 de febrer de 2021.Arran d'aquells fets els Mossos van detenir vuit persones vinculades a moviments, dels quals quatre continuen en presó provisional a l'espera de judici. Aquesta setmana, l'ha processat els implicats per intent d'homicidi, organització criminal, manifestació il·lícita, desordres públics, atemptat a l'autoritat, incendi i danys.Tots ells queden a punt per al judici, a l'espera que es presentin els escrits d'acusació. Tot apunta que lademanarà penes elevades de presó, malgrat que un informe dels Bombers apuntava que el risc per al conductor de la furgoneta "era baix".

