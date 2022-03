Facebook i Instagram autoritzen les publicacions que cridin a la violència contra Rússia

Altres notícies que et poden interessar

El conglomerat Meta Platforms, de, ha decidit trencar les seves normes temporalment i permetrà les publicacions que cridin a la violència contra els russos i el seu president,, aLa companyia de xarxes socials també està permetent publicacions que demanen la mort de líders polítics prorussos com el mateix Putin o el president bielorús,, tal com ha transcendit després que l'empresa hagi enviat un correu intern als seus treballadors amb la instrucció de permetre aquest contingut.Aquests missatges, però,. Els canvis en la política de Facebook i Instagram només s'aplicaran als usuaris de Rússia, Ucraïna, Polònia, Letònia, Lituània, Estònia, Eslovàquia, Romania i Hongria.El posicionament de Meta Platforms sobre el conflicte d'Ucraïna no ve de nou. Fa dies que Facebook i Instagram ja van suspendre els comptes de, de la mateixa manera que també han fet altres plataformes com Youtube o Telegram.​​​​​

