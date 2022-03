Botín demana accions a la ciutadania per ajudar Ucraïna: «Jo ja he abaixat la calefacció a 17 graus»

Altres notícies que et poden interessar

La presidenta del Banc Santander,, ha demanat a la ciutadania fer "petites accions" per lai ha assegurat que ella "ja ha abaixat la calefacció" de casa seva i l'ha posada a 17 graus. "Són petites coses que podem fer els consumidors", ha dit la banquera, poc després que el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, demanés als europeus fer això arran de la crisi a l'est d'Europa i l'augment descontrolat del preu de l'energia.Les paraules de Botín, una de les empresàries més riques d'Espanya, han provocat un allau de crítiques a les xarxes, com també va passar amb les demandes de Borrell ara fa uns dies. Avui, de fet, l'alt dirigent europeu ha matisat les seves afirmacions i ha dit que, quan deia que els europeus havien de baixar la calefacció, no es referia "als espanyols".Sigui com sigui, Botín, en una entrevista a El Mundo, ha demanat no abandonar el poble d'Ucraïna davant l'atac de Rússia i ha ressaltat la importància que les empreses ofereixin "fiabilitat" per afavorir la recuperació econòmica d'Europa. En aquest sentit, ha destacat el paper dels bancs, que han obert "col·laboració als governs" a l'hora de trobar solucions.La presidenta del Santander també ha demanat "unitat" davant les sancions als oligarques russos propers a Vladímir Putin i ha demanat mantenir-les fins que es resolgui el conflicte. És per això que ha demanat apostar per sancions econòmiques com a manera més efectiva per "intentar parar la guerra i evitar que més gent mori".​​​​​

