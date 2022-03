La crisi energètica provoca aturades i ajustos de producció a la indústria

Aturada de tres dies

Caiguda de competitivitat

Marges negatius a les papereres

L'empresa LC Paper de Besalú. Foto: ACN

La siderúrgia evita les franges més cares

Afectació a la química

Recessió a l'estiu

Laestà provocant disrupcions a la. En alguns casos, l'aturada de producció fa tres dies que dura. En d'altres, l'activitat continua, però s'ajusta per, després d'una setmana en què, afectant especialment sectors que consumeixen més energia, com el"L'economia està trencada", lamenta un fabricant de cartó, que està considerant aturar el centre de treball. Davant d'aquests "costos disruptius" que el mercat "no pot absorbir" els empresaris insisteixen a reclamar la reforma del sistema tarifari. "Les elèctriques estan robant a mans plenes", afirma elLa crisi energètica s'ha agreujat aquesta setmana, marcada per les tensions provocades per la invasió d'i les sancions que països com elsi lahan imposat sobre, que proveeix aproximadament el 40% del gas que consumeixEn el cas de, la dependència delés menor, però, que aquesta setmana ha arribat a pics deLes conseqüències de l'increment, impulsat per l', han provocat un clam empresarial a favor de la reforma del mercat elèctric per fer front a una "emergència industrial sense precedents". Una de les mesures que han posat sobre la taula els empresaris és desacoblar els combustibles fòssils de la fixació del preu energètic per pal·liar una situació que està afectant "greument"com la siderúrgia, metal·lúrgia no fèrrica, química o gasos industrials.En algunes companyies, la situació ja està provocantde producció perquè l'increment de despesa energètica en feia "inviable" la continuïtat. És el cas de l'empresa, que faque no fabricaa la planta aperquè el preu que paguen per l'electricitat s'ha multiplicat per cinc.Per companyies com aquesta, que treballa principalment amb el sector de l'automoció, l'única manera de poder continuar amb la seva activitat és repercutint en el preu del producte final. Ara, estanLes empreses que produeixen les 24 hores del dia, com el fabricant de cartró, estan patint especialment aquests "costos disruptius que estan trencant el mercat, que ja no té capacitat d'absorbir-los", segons explica el seu. Segons l'empresa, la factura del gas ha passat de ser de 300.000 euros mensuals a 1,5 milions en un any, fet que ha obligat aque produeix al mes a la planta a(Alt Camp). Ara, ja no poden incrementar més el que demanen pels seus productes.Mentre duri la inestabilitat, la direcció està considerant aturar la planta, de la mateixa manera que la resta del, indica Guinda, que reclama "posar un límit" al cost que han d'assumir i habilitar eines per poder aplicarque complementin "al 100%" les despeses de personal. En el seu cas, compten ambL'escenari bèl·lic i la inflació han provocat que la competitivitat d'Europa "caigui en picat" en comparació amb altres zones del món, lamenta el directiu. "Segons quins productesamb tot el que comporta que fabricar-los a Europa. Tenim una", ha dit, tot afegint que estan a l'espera de les decisions que prenguin els mandataris europeus reunits a la cimera de Versalles alleugereixin la situació.El cas d'de(Garrotxa) és lleugerament diferent. El seu director i president de la Comissió d'Energia de Pimec, Joan Vila, explica que ells es van "avançar" als esdeveniments i que el mes d'octubre van fer una aturada de deu dies després de l'increment continu del cost energètic a l'estiu. L'empresa, ambi una facturació anual mitjana dels últims anys de 36 milions d'euros, té capacitat per a produir unes. "Durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre ja ens va afectar tot això perquè no podíem augmentar preus i això ens va portar a marges negatius", explica.Davant d'aquesta situació, va decidiri "trencar la barrera" d'augmentar preus. "Vam dir als clients que si volien paper, calia apujar preus i la competència va acabar fent el mateix", afirma. "Això passarà amb molts altres productes:. En definitiva, tots aquells productes en què l'energia hi intervingui", afegeix.De moment, no es plantegen tornar a parar, però explica que tenen certa "flexibilitat" de producció. "Arran de l'octubre, de dues màquines, una va baixar de quatre a tres torns i l'altra va continuar a quatre torns. Fa un mes, la de quatre va baixar a tres i la de tres ha tornat a pujar a quatre. Ara intentarem que funcionin les dues a quatre torns. Ho fem de forma recurrent, és l'única manera de sobreviure", remarca. De fet, diu, estan pujant la producció però avisa que no pot garantir que "al setembre no hagin de tornar a baixar".D'altra banda, grans empreses com, que té una planta de fosa a(Vallès Occidental), s'han vist obligades a modular la producció de primers acers per evitar les hores amb el preu de la llum més disparat. Fonts de l'empresa detallen que l'afectació és en la primera fundació de ferralla, però que la resta de producció continua.La companyia opta des de dimecres peri aprofitar per fer manteniment en els moments en què el preu de l'electricitat són més alts.Es dona la paradoxa que, precisament, per les disrupcions que estan tenint els productors que es troben a la zona en conflicte o als seus voltants i que està assumint la resta del continent. "És un moment d'alta demanda d'acer que s'ha desplaçat a la zona occidental (d'Europa). Celsa treballa molt, i mira d'esquivar alts preus, però no deixa de produir", indiquen fonts de l'empresa.Les empreses que depenen més de l'electricitat, anomenades, són algunes de les que estan notant més aquest increment disparat de preus. A banda de Celsa, a Catalunya, algunes de les plantes que són intensives en energia són les de les químiquesL'afectació sobre el complex petroquímic tarragoní es limita a les que més electricitat consumeixen, tot i que l'increment continuat del cost energètic suposa "una pèrdua de competitivitat per a totes les empreses", indiquen fonts sectorials., com és habitual en el sector, i monitorant la situació abans de prendre decisions "més dràstiques".Fonts sindicals han apuntat que, si bé no s'han donat aturades de producció en aquests casos,Davant aquest escenari, les patronals auguren un panorama força complicat de cara als propers mesos. Pel president de la Comissió d'Energia de, la conseqüència "natural" de l'escala de preus serà una davallada del consum i, en conseqüència, una recessió econòmica que podria arribar a l'estiu.L'augment del preu de l'energia tindrà efectes a tots els nivells, també a l'hostaleria, i a nivell d'empreses, diu, "o bé hi ha una reacció immediata per corregir el preu de l'electricitat desvinculant-lo del gas, hi haurà". "El sector elèctric està robant a mans plenes a tota l'economia i qui més ho pateix són les famílies i les pimes", afegeix Vila.De moment, els sectors més afectats són el deperquè són els que consumeixen més energia, però alerta: en vindran d'altres. "Això acabarà afectant l'hostaleria i la temporada turística tornarà a ser, per tercer any consecutiu, fallida", augura.Al seu entendre, s'està provocant una crisi de sistema molt complexa. "Cal trobar un model que funcioni", conclou.​​​​​

